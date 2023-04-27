Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil MG4'ün fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı
ABONE OL

Bir modelin fiyatı, bir modelin de Türkiye'ye geleceği 'kaskodan' ortaya çıktı

Çinli SAIC Motor'un sahibi olduğu İngiliz otomobil markası MG, bundan bir ay önce Chery'nin yaşadığı akıbeti yaşıyor. Öyle ki, İngiliz markanın yakında Türkiye yollarına çıkması beklenen yeni modeli MG4'ün fiyatı, resmi açıklama öncesinde 'kaskodan' ortaya çıktı. Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesine göre, MG4 iki farklı donanım paketi ile Türkiye'de satışa sunulacak ve elektrikli otomobilin başlangıç fiyatı 1 milyon TL'nin altında olacak. Öte yandan, TSB listesinde MG'nin Marvel R modelinin de fiyatı bulunuyor. Bu durum, Marvel R'ın da yakında satışa sunulacağı anlamına geliyor. Hatırlanacak olursa, bundan 1 ay önce, Çinli Chery'nin satışa sunduğu otomobillerinin fiyatı, yine resmi açıklamadan günler önce TSB'nin kasko değer listesi ile birlikte ortaya çıkmıştı

MG4'ün fiyatı 'kaskodan' ortaya çıktı

MG'nin hatchback modeli MG4, Türkiye yollarına çıkmak için gün sayarken, otomobilin fiyatı ise resmi açıklama öncesinde ortaya çıktı.

Türkiye Sigorta Birliği'nin (TSB) kasko değer listesi ile birlikte ortaya çıkan fiyatlara göre, MG4 iki farklı donanım paketi ile Türk tüketicinin karşısına çıkacak.

Modelin giriş versiyonu olan donanım paketi 'Standart' olarak adlandırılırken, üst paket ise 'Luxury' adını taşıyacak.

TSB kasko değer listesine göre, MG4 Standart 979 bin TL'den başlayan fiyatlar ile satışa sunulacak. MG4 Luxury ise 1 milyon 269 bin TL'den başlayan fiyatlar ile bayilerde yerini alacak.

Elektrikli hatchback model, MG'nin ana şirketi SAIC Motor tarafından geliştirilen yeni Modüler Ölçeklenebilir Platform'u temel alan ilk MG modeli olmasıyla dikkat çekiyor.

Otomobilin ilk etapta 51 kWs ve 64 kWs batarya kapasiteleriyle satışa sunulması bekleniyor. 110 mm yüksekliğe sahip ince batarya paketinin WLTP döngüsüne göre 350 km veya 450 km elektrikli sürüş menzili sunduğu açıklanıyor.

Öte yandan, 4.287 mm uzunluğa, 1.836 mm genişliğe ve 1.504 mm yüksekliğe sahip beş kapılı MG4'ün, sadece tamamen elektrikli olarak dizayn edildiğini de belirtelim.

Verilen bilgiye göre, 64 kWs kapasiteli batarya ile 150 kW, 51 kWs batarya ile de 125 kW gücünde olmak üzere iki farklı elektromotor görev yapıyor. MG4, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyeden daha kısa sürede tamamlıyor ve 160 km/s maksimum hıza ulaşıyor.

MARVEL R'IN FİYATI DA ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, MG'nin Türkiye'de henüz satışa sunulmayan Marvel R modelinin fiyatı da yine TSB listesinde yer alıyor.

Markanın elektrikli SUV modelinin kasko değer listesine göre, 2 farklı donanım ile Türkiye'de satışa sunulacak.

TSB'nin açıkladığı kasko değerlerine göre, Marvel R Luxury 2 milyon 219 bin TL, Marvel R Performance ise 2 milyon 989 bin TL'den satışa çıkacak.

Marvel R Electric'in 4.674 mm uzunluğa, 1.919 mm genişliğe ve 1.618 mm yüksekliğe sahip olduğu, 2.800 mm’lik aks mesafesi ile de içeride geniş bir yaşama alanı sunduğu kaydedildi.

Yüzde yüz elektrikli Marvel R, 3 elektromotorun ürettiği toplam 288 beygir güç ve 665 Nm tork ile 0-100 km/s hıza 4.9 saniyede çıkıyor.

Aracın WLTP normlarında göre menzil değeri ise 402 km olarak açıklanıyor.

FİYATLAR FİRMALARDAN ALINIYOR

TSB, birlik üyesi sigorta şirketlerinin sigortaladıkları otomobillerin kasko değerlerini belirlemelerinde yardımcı olmak üzere, piyasa fiyatları göz önüne alınarak araçların kasko değerlerini yayınlıyor.

Kurumun listesindeki otomobil, arazi taşıtı ve hafif ticari araçların değerleri Indicata işbirliği ile oluşturuluyor.

Indicata'nın TSB ile paylaştığı verilerin kontrolünde ise, ithalatçı, imalatçı firmalar ve bunların web siteleri, alıcı veya satıcı tarafından ibraz edilen fatura ve benzeri belgeler gibi kaynaklardan yararlanılıyor.

Ayrıca, Türkiye yollarındaki araçların kasko değerini belirleyen TSB'nin listesi, firmalardan alınan fiyat listesine göre oluşturuluyor.

Dolayısı ile, TSB'nin yayınladığı listenin MG'nin açıklayacağı fiyat listesi ile büyük ölçüde örtüşeceği söylenebilir.

İngiliz MG, resmi açıklama öncesinde fiyatı kasko listesinden ortaya çıkan ilk otomobil markası değil.

Hatırlanacak olursa, Türkiye pazarına 5 yılın ardından yeniden giriş yapan Çinli Chery'nin Türkiye'de satışa sunacağı otomobillerinin fiyatları da resmi açıklamadan günler öncesinde TSB tarafından yayımlanmıştı.

TSB listesinde yayımlanan fiyat listesi Chery'nin daha sonra açıkladığı liste ile büyük ölçüde benzerlik gösterirken, Chery'nin lansmana özel açıkladığı fiyatların ise kasko listesindeki fiyatların altında kalması dikkat çekmişti.

1924'TEN BU YANA OTOMOBİL ÜRETİYOR

Geçmişi 1924 yılına kadar uzanan MG, tarihi boyunca British Motor Corporation (BMC), British Leyland ve Rover gibi birçok grubun çatısı altında faaliyetlerini sürdürdü. Bir dönem ürettiği üstü açık spor otomobiller ile kendi hayran kitlesini yaratan İngiliz üretici, özellikle 2000'li yıllarda Rover modellerinin sportif versiyonlarını oluşturan bir marka haline geldi.

Milenyumun başında iflas bayrağı çeken marka, 2005 yılında Çinli Nanjing Automobile Group tarafından 53 milyon pound karşılığında satın alındı. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde ise bu sefer Nanjing Automobile Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) tarafından satın alındı. Böylece İngiliz üretici MG de SAIC bünyesine geçmiş oldu.

MG, SAIC çatısı altında farklı gövde seçenekleri ve yeni motor teknolojileri edinirken, daha önce satış yapmadığı Asya pazarlarına da erişim sağladı. SAIC'in global pazarlara giriş anahtarı görevini üstlenen MG, otomobillerini Çin'de SAIC'in tesislerinde üretiyor.

Çin’de Volkswagen ve General Motors ile ortaklıkları bulunan SAIC ise, 2022'de 5.3 milyondan fazla araç satarak üst üste 17'inci kez Çin'in en büyük otomotiv üreticisi konumunda yer aldı.

SAIC'ten yapılan açıklamaya göre, MG4'ün bu yıl 80 ülkede satışa sunularak globalde 150 bin adetlik satış rakamına ulaşması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Siro 350 bin araca yetecek batarya üretecek - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL 350 bin araca yetecek
Mercedes-Benz Yeni E-Serisi tanıtıldı: Türkiye'ye özel motor - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Türkiye'ye özel motor ile tanıtıldı
Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
OTOMOBİL Satılan her 5 araçtan biri elektrikli olacak
Mercedes Rusya pazarından tamamen çekildi
OTOMOBİL Rusya pazarından tamamen çekildi
ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
OTOMOBİL ABD'de 5 milyar dolarlık batarya fabrikası kuracak
Trafikteki araç sayısında hızlı artış
OTOMOBİL Trafikteki araç sayısında hızlı artış
'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'
OTOMOBİL 'Togg'un fabrikasını bir kez bile ziyaret etmediler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TOGG kredisi açıklaması - Son Dakika Haberleri
OTOMOBİL "Dünyada güçlü bir oyuncu olacağız"
SIFIR ENGELLİ ARAÇ FİYATLARI 2023 | ÖTV muafiyeti ne kadar? Engelli araç limiti ne kadar? Engelli ÖTV indirim hesaplama!
OTOMOBİL ÖTV muafiyeti ile sıfır engelli araç fiyatları!
Togg'un batarya fabrikası temeli yarın atılacak
OTOMOBİL Togg'un batarya fabrikasının temeli atılıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.