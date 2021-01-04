2020 yılını pandemiye rağmen hareketli geçiren Türkiye otomotiv sektörü, yeni yıla yeni bir marka ile merhaba dedi. 2000'li yılların ortasına kadar Türkiye'de satılan İngiliz MG (Morris Garages),yaklaşık 20 yıllık aradan sonra yeniden Türkiye yollarına dönüyor.

Markanın distribütörlüğünü Doğan Holding şirketlerinden Doğan Trend Otomotiv'in yürüteceği belirtilirken, satışa sunulacak ilk modelin ise yüzde yüz elektrikle çalışan bir SUV olacağı kaydedildi.

MG'nin Türkiye'ye gelişi hakkında bilgi veren Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, "Ocak ayında online satış platformumuz aracılığıyla elektrikli ZS EV’yi ön satışa sunmayı hedefliyoruz. Mayıs ayı itibariyle ilk teslimatlara başlayacağız. 2021 yılı içerisinde farklı MG modellerini Türkiye’ye getirmeyi hedefliyoruz. Bu sene MG markasıyla bin adede yakın satış hedefimiz var" dedi.

Dağtekin, MG'nin benzinli modellerini de satışa sunacaklarını kaydederek, 2022’de sedan modelleri hem benzinli hem elektrikli seçenekler ile bayilere getireceklerini belirtti.

'TOGG DOĞRU BİR HEDEFLEME YAPTI'

Bilindiği üzere yerli otomobili geliştirme çalışmalarını yürüten Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG),ilk etapta 2022 yılında elektrikli bir SUV modeli Türkiye yollarına çıkaracak.

Bu kapsamda, MG'nin TOGG'a rakip mi olacağı sorusu akıllara gelebilir.

Bu noktaya açıklık getiren Dağtekin, "Açıkçası yerli otomobil TOGG daha üst segmenti hedefleyen bir yere oturuyor. TOGG doğru bir hedefleme yaptı ve öncelikle SUV segmentini hedefledi. En hızlı büyüyen segmenti hedefliyorsanız, rakipler de oralarda otomobil üretiyorlar" görüşünü paylaştı.

97 YILDIR OTOMOBİL ÜRETİYOR

Bir dönem ürettiği sportif yönü kuvvetli araçlar ile tanınan MG'nin, yüzde yüz elektrikli bir SUV ile Türkiye'ye dönüyor olması kafa karışıklığı yaratıyor olabilir.

Bu noktada markanın son yıllarda yaşadığı değişime kısaca bakmakta yarar var.

1924'ten bu yana otomobil üretimi gerçekleştiren MG, tarihi boyunca British Motor Corporation (BMC),British Leyland ve Rover gibi birçok grubun çatısı altında faaliyetlerini sürdürdü.

Bir dönem ürettiği üstü açık spor otomobiller ile kendi hayran kitlesini yaratan İngiliz üretici, özellikle 2000'li yıllarda Rover modellerinin sportif versiyonlarını oluşturan bir marka haline geldi.

ÇİN'DEN DÜNYAYA AÇILACAK

Milenyumun başında iflas bayrağı çeken marka, 2005 yılında Çinli Nanjing Automobile Group tarafından 53 milyon pound karşılığında satın alındı. Takvimler 2007 yılını gösterdiğinde ise bu sefer Nanjing Automobile Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden Shanghai Automobile Industry Corporation (SAIC) tarafından satın alındı. Böylece İngiliz üretici MG de SAIC bünyesine geçmiş oldu.

MG, SAIC çatısı altında farklı gövde seçenekleri ve yeni motor teknolojileri edinirken, daha önce satış yapmadığı Asya pazarlarına da erişim sağladı.

Günümüzde bir çok Çinli üretici elektrikli modelleri ile Batı pazarlarına açılmaya hazırlanıyor. MG de sahip olduğu marka geleneği ile SAIC'in global pazarlara giriş anahtarı görevini üstleniyor.

Markanın Avrupa'da satılan ve Türkiye'ye gelecek araçlarının da Çin'de SAIC'in tesislerinde üretildiği belirtiliyor.

Çin’de Volkswagen ve General Motors ile ortaklıkları bulunan SAIC, yıllık 7 milyon otomobil üretimi ile dünyanın en büyük yedinci otomotiv üreticisi konumunda bulunuyor. Çinli firmanın 2020'de toplam MG üretiminin ise 350 bin adet olduğu açıklanıyor.

AVRUPA HEDEFİ 50 BİN ARAÇ

Doğan Holding Otomotiv Grubu CEO’su Kağan Dağtekin, 2020'de Avrupa 30 bin adet otomobil satan MG'nin, 2021'de 50 bin araç satmak istediğini, 10 yıl içinde ise kıtadaki satışlarının 600 bin adetlere yükseleceğini aktardı.

Dağtekin, MG'nin İngiltere başta olmak üzere, pandemiye rağmen bu yıl Fransa, Belçika, Lüksemburg, Avusturya, Hollanda, Danimarka, İzlanda, Norveç, İsveç gibi Avrupa ülkelerinde satışlara başladığını, 2021’de ise Türkiye ile birlikte Almanya, İspanya, Portekiz, İrlanda ve İtalya da faaliyete geçeceğini sözlerine ekledi.

TÜM MODELLERİ HIBRIT OLACAK

Doğan Trend Otomotiv'in Türkiye'de temsil ettiği bir diğer marka olan Suzuki hakkında da değerlendirmelerde bulunan Dağtekin, markanın 2020'de Türkiye'de yüzde 25 büyüdüğünü belirterek, "2020 yılında yaklaşık 3 bin adetlik satış gerçekleştirdik. 2021 yılında Suzuki ailesine katılacak yeni modeller ve MG markasıyla birlikte 6 bin adedin üzerine çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

2021'de Suzuki'nin Ignis modelinin Türkiye'ye geleceğinin bilgisini de paylaşarak, Japon markanın Türkiye'deki tüm modellerinde hibrit motor seçenekleri ile satılan bir marka olacağını kaydeden Dağtekin, "Yakında Suzuki ailesinde hibrit sayısını dörde çıkaracağız. 2021 yılında Ignis hibrit, Vitara hibrit ve SX4 S-Cross hibrit de bu aileye katılacak" ifadelerini kullandı.

Suzuki'nin bir süre önce Toyota ile yaptığı anlaşma kapsamında, Toyota'nın RAV4 ve Corolla modellerinden devşirdiği Swace ve Across modellerinin ise 2021 yılı içinde Türkiye'ye getirilmeyeceğini öğrendik.