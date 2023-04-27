Togg CEO'sundan teslimat açıklaması

HABERTURK.COM

Togg CEO’su Gürcan Karakaş Bloomberg HT yayınında yerli otomobile dair merak edilen soruları yanıtladı.

Karakaş, Mart sonunda ilk seri üretim araçları bantlardan indirdiklerini kaydederek, "Kullanıcı teslimatlarına dair bizim sözümüz Nisan ayında başlayacağına dairdi. Nisan ayının sonundan itibaren de önümüzdeki günlerde kullanıcı teslimatlarına başlıyoruz” diye konuştu.

Mayıs ve Haziran aylarında daha fazla adetlerde teslimat yapılacağını belirten Karakaş, "Mayıs ayının içerisinde takriben binin üzerinde araç teslim etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Togg'un ilk teslim edilen araçlarının İtalya’da üretildiğine dair iddialara da yanıt veren Karakaş, "Biz inşaat sürecini canlı yayınladık. En az ayda bir kez olmak üzere hem içeriden, hem dışarıdan gelişmeleri gösterdik. Öte yandan, burası teknoloji üretim merkezi, 24 saatini canlı yayınlayamayız. Çalışan sayımız 2 bini aştı. Togg yurtdışından otomobil alımı yapmadı" ifadelerini kullandı.

'200 ADET ÜRETTİK, 40'INI TESLİM ETTİK'

Karakaş, geçen sene Mayıs ayının sonundan itibaren deneme üretimlerine başladıklarını da belirterek, regülasyonlar gereği 92 tane testten geçildiğini bildirdi.

Togg CEO'su Gürcan Karakaş, "Biz Mart ayının 23’üne kadar birçok aracı üretip, testlere gönderdik. 300’ün üzerinde araç üretmişizdir. Seri üretim standartlarında ürettiğimiz araçların sayısı ise 200’ün üzerindedir. Bunun 40’ını teslim ettik. Yıl sonuna kadar 28 bin aracı teslim etmiş olacağız" dedi.

'2024 SONU YURTDIŞINA AÇILIM OLACAK'

Togg'un bir sonraki modelini 2024’ün sonuna yetiştirmek istediklerini de anlatan Karakaş, "2024’ün sonu, 2025’in başı bizim aynı zamanda yurtdışına açılacağımız bir dönem olacak. 7 bölgede 22 noktada servisimiz bulunuyor. Yıl sonunda 25 kilometrede bir olmak üzere 650’ye yakın şarj istasyonumuz olacak” şeklinde konuştu.

Karakaş, Togg T10X'in fiyatında değişim olabileceği sinyalini de vererek, "Dalgalanmaları engelleyemediğimiz noktada fiyatlamalara yansıtabiliriz" diye konuştu.