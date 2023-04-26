Türkiye'nin elektrikli yerli otomobili Togg cephesinde önceki gün kritik bir gelişme yaşandı. Togg ve Farasis'in 2021 yılında yüzde 50-50 ortaklı kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Gemlik'teki Togg fabrikasının yanında kendi üretim tesisinin temelini attı. Temeli atılan fabrikanın birçok yönden önemi bulunuyor. Öncelikle, 2024'te üretimin başlayacağı tesisin, 607 bin metrekarelik arazide yükseleceğini belirtelim.

2026 yılı itibarıyla hücre de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek Siro, böylece Türkiye'yi az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip bir ülke haline getirecek. Bu yönüyle, Siro'nun dönüşen otomotiv sanayisi açısından kritik bir öneme sahip olduğu söylenebilir. Öte yandan, fabrikada 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi 20 GWs’e ulaşacak. Ayrıca, 2032 yılı sonuna kadar 30 milyar TL yatırımla 2 bin 200 kişiye istihdam sağlanacak. Dikkat edilecek olursa, buraya kadar anlattıklarımız fabrikanın temel atma günü yapılan açıklamaların bir özeti niteliğinde. Bu satırlardan sonra okuyacaklarınız ise, Togg CEO'su Gürcan Karakaş ve Siro Ticari Genel Müdürü Özgür Özel'in Siro'nun temel atma töreninde bir grup basın mensubuna yaptığı özel açıklamalar olacak. 2026'DA KAPASİTE 10 GWS OLACAK Başlıca konumuz Siro olduğu için, öncelikle Siro Ticari Genel Müdürü Özgür Özel'in açıklamalarına bakmakta fayda var. Siro'nun sadece elektrikli otomobillere değil, farklı sektörlere de cevap verebileceğini belirterek sözlerine başlayan Özel, "Bizim ilk müşterimiz, aynı zamanda ortağımız da olan Togg. Fakat, Togg dışında bütün elektrikli araç üreticilerine hizmet vermek istiyoruz. Sadece otomotivde değil, otomotiv dışı enerji depolama çözümlerinde de olmak istiyoruz. Endüstriyel ürünler, deniz taşıtları, mikro mobilite çözümleri, sabit batarya çözümleri gibi alanlarda da olacağız. Çünkü yenilenebilir enerji dönemsel olduğu için depolanmaya ihtiyacı var. Bu yüzden sabit batarya çözümlerinde de olmak istiyoruz. Dolayısıyla bizim işimiz sadece elektrikli mobilite değil, birçok farklı sektörde de olacağız" dedi.

Fabrikanın 2031 yılında tam kapasiteye ulaştığında yılda 350 bin elektrikli otomobile yeterli olacak sayıda batarya üreteceğini de aktaran Özgür Özel, hali hazırda Togg fabrikasının içerisinde batarya üretiminin gerçekleştiğinin altını çizdi. Özel, "Togg'un üretim tesisinin içinde Çin'den gelen batarya hücrelerinin paketlemesini ve modül üretimini yaparak Togg T10X'e entegre ediyoruz. 2026'dan itibaren bu üretimimize batarya hücresi de dahil olacak. Böylece hücre üretimi yapan sayılı ülkeden biri olacağız" ifadelerini kullandı. Özel'in verdiği bilgilere göre, 2026 yılında Siro'nun Gemlik'teki fabrikasında üretim kapasitesi yıllık 10 GWs olacak. Siro’nun bataryalarında Farasis’in 20 yıllık deneyimiyle geliştirilen nikel, manganez ve kobalt karışımıyla elde edilen NMC katot kimyası kullanılıyor. Bu formülün değişime açık olduğunu kaydeden Özel, batarya teknolojileri üzerine çalışmaya devam ettiklerini de söyledi. Özel, "Hücrenin temelinde önemli malzemeler var ve kullanılan malzemelerin fiyatları uluslararası emtia piyasalarda belirleniyor. Eğer biz bu ekosistemi kurarken olabildiğince yerli veya bölgesel madenlerden faydalanabilir ve işleyebilecek hale gelirsek daha farklı katma değerler yaratma şansımız olacak" ifadelerini kullandı. 'YETİŞTİREBİLSEYDİK BAYRAM'DA TESLİM EDECEKTİK' Togg CEO'su Gürcan Karakaş ise, yerli otomobilin teslimat süresi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Daha önce açıklanan 20 bin adet teslimat hedefini tutturacaklarını vurgulayan Karakaş, ilk teslimatlarda ise birkaç günlük gecikme yaşadıklarını bildirdi.

Togg CEO'su Karakaş, "Eğer yetiştirebilseydik, Ramazan Bayramı öncesinde müşterilerimize araçlarını teslim etmek istiyorduk. Fakat, yazılım tarafında yaptığımız iyileştirme çalışmaları bunun önüne geçti. Daha önce açıkladığımız gibi, Nisan ayı sonunda ilk teslimatlara başlayacağız" dedi. 177 bin 467 kişinin verdiği ön siparişlerden veriler elde ettiklerini de anlatan Karakaş, "Elimizde ön siparişlerden dolayı çok güzel bir veri var. Dolayısı ile, ön siparişin yoğun olduğu şehirlere daha fazla odaklanacağız" bilgisini paylaştı. Karakaş, T10X özelinde girişimler ile yapılan işbirliklerine de değinerek, "Otomobilimizin otonom özelliğini uzaktan güncellenecek şekilde geliştiriyoruz. Kurduğumuz ekosistemin önemli bir parçasını oluşturacak kısmın dijital deneyim olduğunu düşünüyoruz. Bunun değeri yüksek ve startuplarla beraber gelişecek. Startuplarla beraber oluşturduğumuz çekirdeğin etrafında çok ciddi potansiyel var" dedi. Türkiye'nin yerli elektrikli otomobili Togg, 2019'daki lansmandan bu yana, hem çokça merak edilmesi hem de kamuoyunda yıllardır oluşan bir 'yerli otomobil' beklentisi ile belki de hiç bir markaya nasip olmayan bir şekilde sıklıkla gündeme geldi. Bu durum, Togg'un ilk modeli olan T10X'in sahipleri ile buluşması ve şirketin gelecekte atacağı adımlar ile de devam edecek gibi görünüyor. Sonuç olarak, her fırsatta kendini otomobil üreticisinden çok bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan Togg, elektrikli otomobil üretiminin yanında, mobil uygulaması, şarj istasyon ağı ve şimdi de batarya hücre üretim hamlesi ile kendi ekosistemini kurma yolunda gidiyor. Şirketin 'elektrikli otomobil ekosistemi' olarak adlandırılabilecek bu girişimleri, Togg'un finansal yapısında da kendini gösterecektir. Öyle ki, eğer Togg gelecekte bir gün borsaya açılır ve finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaşırsa, şirketin gelirlerinin önemli bir bölümünün Bursa'da temeli atılan Siro'dan geldiğini görmek sürpriz olmayacaktır.

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