Togg ve Farasis Energy’nin %50-50 ortak girişimiyle 27 Eylül 2021’de kurulan Siro'nun Gemlik'teki Teknoloji Kampüsü'ndeki batarya üretim tesisi için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene katılım gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Bugüne kadar ülkemize yaptığımız teknoloji yatırımları ve insan kaynağı yatırımlarının meyvesini topluyoruz.

TCG Anadolu’nun ardından, savunma sanayi atılımlarımıza dün bir yenisini daha ekledik. Yeni Altay tankımızı testleri yapılmak üzere dün Silahlı Kuvvetlerimize teslim ettik.

Togg, hikayesi ve özellikleriyle hiç de sıradan değildir. Türkiye giderek gelişen elektrikli otomobil sektöründe artık ben de varım demiştir.

Togg yıpratma kampanyalarının muhattabı oldu. Devrim otomobillerini garaja hapsetmek için neler yapıldıysa, çok daha fazlası Togg için uygulandı. Binlerce mühendisimiz bu proje için gönülden, gece gündüz çalışırken birileri bunu karalamak için uğraştı.

"2025 YILINDAN İTİBAREN TOGG'U İHRAÇ EDİP TÜM DÜNYAYA SATACAĞIZ"

Burada her 3 dakikada 1 araç üretiliyor. 2025 yılından itibaren Togg’u ihraç edip tüm dünyaya satacağız.

Türkiye'yi elektrikli araçlarla birlikte şarj ve batarya teknolojilerinde de Avrupa'nın üretim üssü yapmayı hedefleyerek yola koyulduk. Bugün Türkiye'nin batarya teknolojilerinde dünyada güçlü bir oyuncu olmasını temin edecek devasa bir yatırımın daha adımını atıyoruz.

Muhalefet, Togg’un fabrikasını bir kez bile ziyaret edemedi. Altında Türk mühendislerinin imzası olan bu aracı yarım ağızla dahi olsa tebrik etmediler. Biz otomotiv sektöründe yaşanan dönüşümü görerek vizyoner bir adım attık ve Türkiye’nin otomobilini elektrikli yaptık.

Elektrikli araçlar, hızlı şarj istasyonu destek programı kapsamında 81 ilimizde bin 572 şarj istasyonu kurulumuna destek verdik. Hızlı şarj noktası 700 adedi aştı.

Hem yerli teknolojileri geliştirerek hem de uluslararası yatırımları ülkemize çekerek bu alanda söz sahibi olmayı hedefliyoruz. İşte bugün Türkiye’nin dünya çapında elektrikli otomobil bataryalarında söz sahibi olmasını sağlayacak önemli bir yatırımın temelini atıyoruz.

"TÜRKİYE, AZ SAYIDA ÜLKEDE OLAN BİR TESİSE SAHİP OLACAK"

Bugün inşasına başalanan tesisle 2026 itibariyle yüksek nikel içerikli batarya modülleri üreten entegre bir tesis haline gelecek. Böylelikle Türkiye az sayıda ülkede var olan bir tesise de sahip olacaktır.

Geliştireceği fikri mülkiyet hakları ve nitelikli istihdamla bu tesis ülkemize büyük bir katkı sağlayacak.

"GSYH'YE 30 MİLYAR EURO, CARİ AÇIĞIN 10 MİLYAR EURO AZALTILMASINA KATKIDA BULUNACAK"

Siro, istihdama 7 bin çalışanla destek verecektir. Siro 10 yılda GSYH’ye 30 milyar euro, cari açığın azaltılmasına 10 milyar euro katkıda bulunacak.

Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak bu yatırımları destekliyoruz. Bu desteğimizi 30 milyar TL sabit yatırım tutarıyla ülkemizin en etkili teşviklerinden birini yaparak gösterdik. Türkiye’yi üretim üssü yapmak için gece gündüz çalışıyoruz.

Bunun yolu özel sektörün öncülüğünde bir ekosistem oluşturmaktan geçiyor. Kamunun teşvik ve destekleriyle özel sektörün büyümesine asıl mesaimizi vereceğiz. Yeni yollar, tüneller, köprüler, hızlı tren hatları ve havalimanları yapacağız.

"KAMU BANKALARI, TOGG'UN YÜZDE 50'SİNE KADAR 36 AY VADELİ KREDİ VERECEK"

Kamu bankaları Togg’un yüzde 50’sine kadar 36 ay vade ile kredi verecek. Manisa’da kamu bankaları yetkilileri ile bu konuyu görüşeceğim.

FABRİKANIN ÖZELLİKLERİ

TÜRKİYE KENDİ BATARYA HÜCRESİNİ ÜRETECEK

Gemlik’te Togg Teknoloji Kampüsü’nün yanındaki 607 bin metrekarelik arazide inşa edilecek kampüste, batarya hücresi de dahil 20 GWs kapasite hedefiyle yapılacak üretim, bölgedeki fırsatlarla birlikte 2035 yılına kadar 50 GWs üzerine çıkarılacak. Siro, otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalarda Türkiye’nin yanında, bölgede 120 ülkeye de ihracat gerçekleştirecek.