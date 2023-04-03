Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Üretilen ilk Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi

Yerli elektrikli otomobil markası Togg, ürettiği ilk iki otomobilini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen tören ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X teslim edildi. Plakası '34 EE 2071' olan otomobilin ruhsatı Emine Erdoğan adına tescillendi. Gemlik mavisi rengindeki ikinci T10X'in ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacağı öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz" dedi.

Üretilen ilk Togg Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teslim edildi
HABERTURK.COM

Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi.

Togg'un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- "Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz."

- "Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı."

- "Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir."

- "Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum."

- "Milletimizin göz bebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg."

'ANADOLU KIRMIZISI' VE 'GEMLİK MAVİSİ' TESLİM EDİLDİ

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ortaklar adına Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, yine yönetim kurulu üyeleri olan Kamilhan Süleyman Yazıcı, Osman Yılmaz, Murat Yalçıntaş ile Togg CEO’su Gürcan Karakaş katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X teslim edildi.

Otomobilin ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim edildi. Plakası '34 EE 2071' olan otomobil, Emine Erdoğan adına ruhsatı tescillendi.

Gemlik mavisi rengine sahip ikinci T10X ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacak.

Togg, üretilen üçüncü otomobili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ise yarın Bakü'de teslim edecek.

Togg'un seri üretim bantlarından çıkan ilk otomobilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmesi ile birlikte, yıl sonuna kadar kullanıcılara teslim edilecek 20 bin araç için de süreç başlamış oldu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Togg'un kilometre taşları!
OTOMOBİL İşte Togg'un kilometre taşları!
Togg TSE Tip Onay Belgesi almaya hak kazandı
OTOMOBİL Togg kritik belgeyi almaya hak kazandı
Pirelli Türkiye'ye yeni CFO
OTOMOBİL Pirelli Türkiye'ye yeni CFO
OSD: 'Küresel rekabetçiliğimizi artırmalıyız'
OTOMOBİL 'Küresel rekabetçiliğimizi artırmalıyız'
Şarjda en pahalı CV, en ucuz Trugo! - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Şarj yarışı!
Mini Clubman'in vedasına özel versiyon
OTOMOBİL Clubman'in vedasına özel versiyon
Togg yeni deneyim merkezini Ankara'da açtı
OTOMOBİL Togg yeni deneyim merkezini Ankara'da açtı
Alfa Romeo Tonale Plug-in Hybrid
OTOMOBİL En çevreci 'Alfa' Türkiye'ye geldi
Makyajlı Mercedes-Benz B-Serisi satışa sunuldu
OTOMOBİL Alman MPV'ye 'elektrik' makyajı
Elektrikli otomobil mi dizel otomobil mi? Hangisi daha ekonomik? - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Fiyatı değişmezse dizel kadar hesaplı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.