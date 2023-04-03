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Yerli elektrikli otomobil markası Togg'un ürettiği ilk iki otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a teslim edildi.

Togg'un T10X modelinin üretilen ilk iki örneğinin teslimi için, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde teslim töreni düzenlendi.

Törende açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şu şekilde;

- "Bugün milletimizin 60 yıllık hayalinin gerçeğe dönüşmesine tanıklık ediyoruz. 2019 yılında ilk siparişi biz vermiştik. Bugün de ilk akıllı cihazı biz teslim alıyoruz."

- "Bu projeye iftira derecesine varan ithamlarda bulunuldu. Peki ne oldu? Tasarımı yapıldı, fabrikası kuruldu, üretildi ve satışa çıktığı ilk gün Togg sipariş rekorları kırdı."

- "Tüm testleri alnının akıyla vermiş. Elektrikli araç testinden tek seferde geçmiş bir otomobildir."

- "Bu vesileyle tüm babayiğitleri ve projede emeği geçen herkesi bir kez daha tebrik ediyorum."

- "Milletimizin göz bebeği olan Togg’u da milletin evinden yollara uğurluyoruz. Yolun da bahtın da açık olsun diyorum Togg."

'ANADOLU KIRMIZISI' VE 'GEMLİK MAVİSİ' TESLİM EDİLDİ

Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ortaklar adına Togg Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarciklıoğlu, Tuncay Özilhan, Bülent Aksu, Fuat Tosyalı, Ahmet Nazif Zorlu, yine yönetim kurulu üyeleri olan Kamilhan Süleyman Yazıcı, Osman Yılmaz, Murat Yalçıntaş ile Togg CEO’su Gürcan Karakaş katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan ile beraber verdikleri ilk sipariş olan Anadolu kırmızısı Togg T10X teslim edildi.

Otomobilin ruhsat ve anahtarı, özel teslimat kutusu içinde Emine Erdoğan’a takdim edildi. Plakası '34 EE 2071' olan otomobil, Emine Erdoğan adına ruhsatı tescillendi.

Gemlik mavisi rengine sahip ikinci T10X ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makam aracı olacak.

Togg, üretilen üçüncü otomobili Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e ise yarın Bakü'de teslim edecek.

Togg'un seri üretim bantlarından çıkan ilk otomobilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teslim edilmesi ile birlikte, yıl sonuna kadar kullanıcılara teslim edilecek 20 bin araç için de süreç başlamış oldu.