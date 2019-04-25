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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün boyu yoğunlaşan baskı ve stres sizi önemli kararlar almaya zorluyor. Yaşamda ilerlemek ve daha iyisine ulaşmak adına çabalamak gerekli. Bir süredir devam eden hayalperest tutumlar yerini kararlılığa bırakıyor.