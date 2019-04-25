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Güne Ay Satürn kavuşumu ile başlıyoruz. Öz disiplin, çalışma önem kazanıyor. Duygusal ifadelerde zorlanmalar olası. Ay akşam saatlerinde önce Güney Ay Düğümü ardından durağan pozisyona geçen Plüton ile kavuşumda. Eskimiş, geçerliliğini yitirmiş, işe yaramayan sistemlere dair tespitler yoğunlaşırken fikir çatışmaları olası. Ayurvedik Astroloj’ide günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Siyah
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu derinlik ve araştırma gerektiren konularla meşgul olurken kısıtlandığınızı hissedebilirsiniz. Hareket alanınız daralıyor. Sorumluluklar ön planda. Akşam ailevi hassasiyetler olası.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yoğunlaşan baskı eski ve yeni sistemin çatışması ile yaşanan sorunlara bağlı olacaktır. Hayalleriniz günün gerçeklerine uygun değilse zorlanabilirsiniz. Akşam saatlerinde katılımın zorunlu olduğu etkinlikler olası.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu geniş düşünen, iyimser, hevesli vasıflar önem kazanıyor. Yaşam enerjiniz düşük gerginlik olası. Kontrolsüz duygular pesimist fikirlere yol açabilir, denge önemli. Plan dahilinde ilerleyin eksik işlere odaklanın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yaşanan gelişmeler yıpratıcı olabilir. Size fırsat verip, deneyim kazandıran bir süreçtesiniz. Odağı korumak ve pesimist fikirlere tutunmamak önemli. Anlaşılma arzusu nedeniyle taviz vermekten kaçının.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu eskimiş, sürdürülmesinde fayda olmayan idealleri ve değerleri gözden geçireceksiniz. Ruh beden dengesini korumanın önemine vurgu yoğun. Kontrolcü tutumlar sizi ve etrafı zorlayabilir. Sağlık hassasiyetleri gelişebilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu uzun vadeli strateji üretirken, güvenlik ve finansal hassasiyetler öne çıkabilir. Öfkeli çıkışlardan kaçının, pesimist fikirlerin sizi sınırlamasına izin vermeyin. Günün konusu sizin rahatlıkla üstesinde geleceğiniz üretim ve planlama üzerine yoğunlaşıyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde artan sorumluluklar uyum ve neşe arzunuzu gölgeleyebilir. Plan dahilinde ilerlemek ve öncelik sırası oluşturmak faydalı olur. Kontrol ve aşırı bağlanma tutumları içindeyseniz akşam saatlerinde hassasiyetler gelişebilir.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sabah saatlerinde önemli işler için ön hazırlık yapmak gerekebilir. Koşullar sizi zorluyor. Sorun çözen yaklaşımlar, idealist tutumlar uzun vadede fayda sağlayacaktır. Akşam yakınlarınızla önemli konularda fikir çatışması yaşanabilir.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu maddi ve manevi değerleri dengelemek adına zorluklar yaşayabilirsiniz. İhtiyaçları kavramak sağlıklı hedef koymanızı sağlayacaktır. Gelişmekte olan olayları olgunlaşma sınavı olarak değerlendirin, tepkisel tutumlar zararlı olur.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu daha iyisine ulaşmak adına fazladan sorumluluk almamaya çalışın. İlişkilerde ortak ideallere önem vermek gerekiyor. Katı ve dogmatik tutumlar içindeyseniz eleştirilebilirsiniz. Akşam artan öfke ile sert söylemler açığa çıkabilir.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu değişim ve adaptasyon konularında hassasiyetler açığa çıkıyor. Direnç gelişirse baskının yarattığı alana hapsolup, korku, endişe ve yılgınlık sebebiyle zihinsel yorgunluk yaşarsınız. Objektif tutumlar önemli.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün boyu yoğunlaşan baskı ve stres sizi önemli kararlar almaya zorluyor. Yaşamda ilerlemek ve daha iyisine ulaşmak adına çabalamak gerekli. Bir süredir devam eden hayalperest tutumlar yerini kararlılığa bırakıyor.
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