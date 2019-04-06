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Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)

Giriş: 06.04.2019 - 09:18 | Güncelleme:  HABERTURK.COM

6 Nisan Cumartesi günlük burçları astroloji uzmanı Bengü Kadakal tarafından kaleme alındı. Günlük burçlara göre bugün sabah saatlerinde dayanıklılık, disiplin, maddenin değerine vurgu yapan konular aktif olurken, planlı çalışmanın önemi artıyor. Günlük burç yorumları hakkında detaylar ve burçların dikkat etmesi gereken konular haberimizde!

  • 1Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    Ay Koç burcunda ilerlerken Oğlak’ta yer alan Satürn, Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümünü tetikliyor. Sabah saatlerinde dayanıklılık, disiplin, maddenin değerine vurgu yapan konular aktif olurken, planlı çalışmanın önemi artıyor. Öğleden sonra Boğa burcuna geçip Uranüs ile kavuşum yapıyor. Huzur arayışı artsa da ilişkilerde hassasiyetler tetiklenebilir. İsteklerde ve zevklerde aşırılık, harcamalarda artış olası. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.

     

    Günün rengi: Kırmızı

  • 2Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Esinlenen, hayal kuran Koçlar gün boyu orjinal işler, projeler gelişebilir. Yaratıcı becerileriniz yüksek. Sabah saatlerinde geçmişten gelen hesaplaşmalar gelişebilir.  Öneri kabul etmeden ilerlerseniz akşamüstü riskli yatırımlar, harcamalar olası. 

     

  • 3Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Hayatın özüyle meşgul Boğalar günün yoğunluğu sizi yorabilir. Kimliğinizi açığa çıkaran yaratımlar, fikirler ve duygulanımlar içindesiniz. Sabah saatlerinde gelişen yatırım imkanlarını gün içinde değerlendirin.

  • 4Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    İçsel bilgilerini ve duyularını keşfe çıkan İkizler için meraklarını giderecekleri bir gün.   Güncelliğini sizin için yitirmiş hedefleri bırakıp, cesaretle yenileniyorsunuz. Gün boyu saklamak istediğiniz konuların ortaya çıkışıyla zorlanabilirsiniz. İfadede seçicilik önemli. 

     

  • 5Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Hayatın içinde olup ona yön vermek isteyen Yengeçler gün boyu aktifsiniz. Eş zamanlı farklı programlara yetişmek durumunda kalabilirsiniz. Sosyal çevrede hassasiyetler gelişebilir. Öfkeli tutumlar açığa çıkabilir.  

  • 6Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Gururlu, tutkulu ve aristokrat Aslanlar gün boyu farklı programlar yapabilirsiniz. Olayları iyi yönetmek önemli. Yükseköğretim, hukuki konular ve yurtdışı alanında krizlere takılıp kalmadan çözüm odaklı olmak faydalı olur. 

  • 7Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Kendi potansiyelinin en üst düzeyine çıkmak isteyen Başakların denenmemişi deneme imkanları var. Olaylar kontrol etmekten çok akışın takipçisi olun. Bugün olayların akışı destekleyici koşulları ve huzursuz süreçleri peşpeşe getiriyor.

  • 8Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Dünyevi hayatlara huzur ve uyum getiren Teraziler gün boyu enerjiniz yüksek. Gerginlik yaratan olaylara dahil olup dengenizi bozmayın. Bugün geçmişten gelen sorunlarla meşgul olabilirsiniz. Çözüp ilerlemek önemli. 

  • 9Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU 

    Tutkulu meraklı ve sezgisel Akrepler gün boyu birikmiş duygular açığa çıkabilir,  temkinli olmak önemli. Arzuları gerçekleştirmek adına hırslı tutumlar sergileyebilirsiniz. Geçmişten gelen sorunların tekrarı sizi yorabilir. İlerlemek önemli. 

  • 10Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatın sonsuz potansiyeline aşık Yaylar gün boyu sosyal ve yaratıcısınız.  Kişisel gelişim imkanları sizi canlandıracak yeni fırsatlar olası. Geçmişten gelen sorunlar çözülmek üzere açığa çıkabilir. Objektif davranın, riskli harcamalardan kaçının. 

  • 11Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Benliğin derinliklerini keşfetmek isteyen Oğlaklar güne sebepsiz neşe ile başlayabilirsiniz. Merakınızı uyandıran işler söz konusu. Gün boyu dışa dönme ve sosyalleşme ihtiyacınız artıyor. Sorumluluklar sosyal aktivitelerle çelişirse denge önemli.

  • 12Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Evrensel yaratıma eşlik etmek isteyen Kovalar gün boyu hareket halindesiniz. İletişimin,  zihinsel paylaşımın tatmin edici olduğu imkanlar olası.   Bugün aileden gelen alışkanlıklarınızı dönüştürecek olaylar gelişebilir. 

  • 13Günlük burç yorumları (6 Nisan 2019 Cumartesi)
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    BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

    Hayatla uyumlu Balıklar gün boyu yüksek enerji ile hareket halindesiniz.   Bugün kişisel ihtiyaçlarınız konusunda daha girişken davranacaksınız.  Kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orjinal ve yaratıcı işler yapmak için imkanlarınız var. Huzur bozan koşullar olsa da dengeyi korumak önemli.

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