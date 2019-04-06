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BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatla uyumlu Balıklar gün boyu yüksek enerji ile hareket halindesiniz. Bugün kişisel ihtiyaçlarınız konusunda daha girişken davranacaksınız. Kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orjinal ve yaratıcı işler yapmak için imkanlarınız var. Huzur bozan koşullar olsa da dengeyi korumak önemli.