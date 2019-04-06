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Ay Koç burcunda ilerlerken Oğlak’ta yer alan Satürn, Plüton ve Güney Ay Düğümü görünümünü tetikliyor. Sabah saatlerinde dayanıklılık, disiplin, maddenin değerine vurgu yapan konular aktif olurken, planlı çalışmanın önemi artıyor. Öğleden sonra Boğa burcuna geçip Uranüs ile kavuşum yapıyor. Huzur arayışı artsa da ilişkilerde hassasiyetler tetiklenebilir. İsteklerde ve zevklerde aşırılık, harcamalarda artış olası. Ayurvedik Astroloji’de günü verimli geçirmek için renklerden istifade edilir.
Günün rengi: Kırmızı
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Esinlenen, hayal kuran Koçlar gün boyu orjinal işler, projeler gelişebilir. Yaratıcı becerileriniz yüksek. Sabah saatlerinde geçmişten gelen hesaplaşmalar gelişebilir. Öneri kabul etmeden ilerlerseniz akşamüstü riskli yatırımlar, harcamalar olası.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın özüyle meşgul Boğalar günün yoğunluğu sizi yorabilir. Kimliğinizi açığa çıkaran yaratımlar, fikirler ve duygulanımlar içindesiniz. Sabah saatlerinde gelişen yatırım imkanlarını gün içinde değerlendirin.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İçsel bilgilerini ve duyularını keşfe çıkan İkizler için meraklarını giderecekleri bir gün. Güncelliğini sizin için yitirmiş hedefleri bırakıp, cesaretle yenileniyorsunuz. Gün boyu saklamak istediğiniz konuların ortaya çıkışıyla zorlanabilirsiniz. İfadede seçicilik önemli.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın içinde olup ona yön vermek isteyen Yengeçler gün boyu aktifsiniz. Eş zamanlı farklı programlara yetişmek durumunda kalabilirsiniz. Sosyal çevrede hassasiyetler gelişebilir. Öfkeli tutumlar açığa çıkabilir.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gururlu, tutkulu ve aristokrat Aslanlar gün boyu farklı programlar yapabilirsiniz. Olayları iyi yönetmek önemli. Yükseköğretim, hukuki konular ve yurtdışı alanında krizlere takılıp kalmadan çözüm odaklı olmak faydalı olur.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kendi potansiyelinin en üst düzeyine çıkmak isteyen Başakların denenmemişi deneme imkanları var. Olaylar kontrol etmekten çok akışın takipçisi olun. Bugün olayların akışı destekleyici koşulları ve huzursuz süreçleri peşpeşe getiriyor.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Dünyevi hayatlara huzur ve uyum getiren Teraziler gün boyu enerjiniz yüksek. Gerginlik yaratan olaylara dahil olup dengenizi bozmayın. Bugün geçmişten gelen sorunlarla meşgul olabilirsiniz. Çözüp ilerlemek önemli.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Tutkulu meraklı ve sezgisel Akrepler gün boyu birikmiş duygular açığa çıkabilir, temkinli olmak önemli. Arzuları gerçekleştirmek adına hırslı tutumlar sergileyebilirsiniz. Geçmişten gelen sorunların tekrarı sizi yorabilir. İlerlemek önemli.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatın sonsuz potansiyeline aşık Yaylar gün boyu sosyal ve yaratıcısınız. Kişisel gelişim imkanları sizi canlandıracak yeni fırsatlar olası. Geçmişten gelen sorunlar çözülmek üzere açığa çıkabilir. Objektif davranın, riskli harcamalardan kaçının.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Benliğin derinliklerini keşfetmek isteyen Oğlaklar güne sebepsiz neşe ile başlayabilirsiniz. Merakınızı uyandıran işler söz konusu. Gün boyu dışa dönme ve sosyalleşme ihtiyacınız artıyor. Sorumluluklar sosyal aktivitelerle çelişirse denge önemli.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Evrensel yaratıma eşlik etmek isteyen Kovalar gün boyu hareket halindesiniz. İletişimin, zihinsel paylaşımın tatmin edici olduğu imkanlar olası. Bugün aileden gelen alışkanlıklarınızı dönüştürecek olaylar gelişebilir.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hayatla uyumlu Balıklar gün boyu yüksek enerji ile hareket halindesiniz. Bugün kişisel ihtiyaçlarınız konusunda daha girişken davranacaksınız. Kendinize koyduğunuz güven sınırlarını kaldırıp orjinal ve yaratıcı işler yapmak için imkanlarınız var. Huzur bozan koşullar olsa da dengeyi korumak önemli.
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