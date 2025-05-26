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        Haberler Gündem HT Trend Günlük kiralık evde gizli kamera bulundu!

        Günlük kiralık evde gizli kamera bulundu!

        Denizli'de dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte günlük kiralık bir evde priz içerisinde gizli kamera bulunduğu öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2025 - 10:38 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:51
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        Günlük kiralık evde gizli kamera!
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        Denizli'de günlük kiraya verilen bir evde gizli kamera skandalı ortaya çıktı.

        Odayı kiralayan bir kişi, prizden şüphelenerek durumu incelediğinde, 3'lü priz içine yerleştirilmiş gizli kamera tespit etti.

        Gazete Şehir'in haberine göre olayın bildirilmesi üzerine yapılan incelemede, aynı düzeneğin bölgede bulunan üç farklı kiralık apartta daha kurulu olduğu kaydedildi.

        Her odaya benzer şekilde kamera yerleştirildiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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