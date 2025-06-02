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        Haberler Magazin Guns N' Roses konseri için geri sayım başladı - Magazin haberleri

        Guns N' Roses konseri için geri sayım başladı

        Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda bu akşam gerçekleşecek Guns N' Roses konseri için geri sayım başladı. Grup, konser saatleri yaklaşırken yeni bir paylaşım yaparak; "İstanbul, bu gece özel olacak! 2012 yılından bu yana ilk kez geri döndük" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2025 - 19:01 Güncelleme: 02.06.2025 - 19:01
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        Konseri için geri sayım başladı
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        BKM’nin 30. yılı kapsamında, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkılarıyla düzenlenen Guns N’ Roses konseri bu akşam Beşiktaş Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleşecek.

        Konser saatleri yaklaşırken grup, bu kez Galata Kulesi'nin yer aldığı bir görselle yeni bir paylaşım daha yaptı. Guns N' Roses, bu görsele; "İstanbul, bu gece özel olacak! 2012 yılından bu yana ilk kez geri döndük" notunu düştü.

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        Öte yandan, konser için heyecanla bekleyen seyirciler Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'na gelmeye başladı. Bölgede trafik yoğunluğunun yaşandığı görüldü.

        Grup, geçtiğimiz gün anlamlı bir jestle gündeme geldi. Ocak ayında Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki hayranları Mattia Ahmet Minguzzi'yi unutmayan Guns N' Roses, Mattia Ahmet'in bu konser için aylar öncesinden bilet aldığını öğrenince dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından duygusal bir paylaşımda bulunmuştu.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Instagram, Avalon

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