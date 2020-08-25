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Eurovision fanlarının her yıl kendi aralarında düzenledikleri ve içlerinde Dua Lipa gibi yurtdışından ve Türkiye'den bir çok değerli sanatçının yer aldığı şarkı yarışmasında yeni şarkısı 'Tenkit' ile Günsu İnce, üçüncü oldu.



Yılların eskitemediği mankenlerden Aysu Baçeoğlu'nun kız kardeşi olan ve bir dönem modellik de yapan Günsu İnce, yakın zamanda yeni projelerini müzikseverlerle buluşturmaya devam edecek.



Günsu İnce, 2014 yılında 'Acıtır Mesafeler' albümünü yayınlamış ve müzik sektörüne merhaba demişti.