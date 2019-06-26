Günün Ajandası

10.00/15.00 - Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ Kura Çekimi"ne, İstanbul Sanayi Odası Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katılacak.
11.00 - CHP MYK, Genel Başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplanacak.
11.00 - MHP Meclis Grup toplantısı düzenlenecek.
14.00 - TBMM Genel Kurulunda, ilkokula başlama yaşını 66 aydan 69 aya çıkaran düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.
16.30/19.00 -Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul edecek, Esenboğa Havalimanı'ndan Osaka'ya hareket edecek.
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