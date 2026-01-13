Bugünkü maç takvimi 13 Ocak 2026: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?
Bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı yaşanıyor. ZTK'nın yanı sıra İngiltere Lig Kupası, Almanya Bundesliga, İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası ve Fransa Kupası'nda birbirinden kritik mücadeleler futbolseverlerle buluşuyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre kupada bugün 4 maç oynanacak. Günün sonucu merakla beklenen maçında Galatasaray ile Fethiyespor karşı karşıya gelecek. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 13 Ocak 2026 maç programı ile müsabakaların saatleri ve canlı yayın kanalları...
13 OCAK 2026 BUGÜNKÜ MAÇLAR LİSTESİ
Ziraat Türkiye Kupası | Grup A
13:00 Alanyaspor-Fatih Karagümrük (A Spor)
15:30 Başakşehir FK-Boluspor (A Spor)
20:30 Fethiyespor-Galatasaray (A Spor)
Ziraat Türkiye Kupası | Grup C
18:00 Gaziantep FK-Kocaelispor (A Spor)
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
23:00 Newcastle United-Manchester City (Exxen)
Almanya Bundesliga
20:30 Stuttgart-Eintracht Frankfurt (S Sport Plus)
22:30 Borussia Dortmund-Werder Bremen (S Sport Plus, TiviBu Spor 2)
22:30 Mainz 05-Heidenheim (S Sport Plus, TiviBu Spor 4)
22:30 Hamburg-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, TiviBu Spor 3)
İspanya Kral Kupası Son 16
23:00 Deportivo La Coruna-Atletico Madrid (S Sport Plus)
23:00 Real Sociedad-Osasuna (S Sport Plus)
23:00 Cultural Leonesa-Athletic Bilbao (S Sport Plus)