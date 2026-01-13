13 Ocak 2026 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. hafta bugün başlıyor. Ayrıca İngiltere Lig Kupası, Almanya Bundesliga, İspanya Kral Kupası, İtalya Kupası ve Fransa Kupası’nda da futbolseverleri kritik maçlar bekliyor. Maçların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları araştırılıyor. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 13 Ocak 2026 bugünkü maçlar listesi…