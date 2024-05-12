Gupse Özay ile Barış Arduç, Anneler Günü hediyesi hakkında konuştu
Gupse Özay ve Barış Arduç, Armutlu'da kameralara yakalandı ve Arduç'un espri dolu cevabıyla herkesi güldürdü
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Gupse Özay ile Barış Arduç önceki gün Armutlu’da bir mekândan çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin 'Anneler günü için hediye aldınız mı?' sorusuna Arduç; "Yakacaksınız beni" diye cevap vererek herkesi güldürdü.
Gupse Özay anne olmanın çok tatlı ve tarif edilmez bir duygu olduğunu söyleyerek; "Barış hediye alırsa daha tatlı bir duygu olur" diyerek kahkaha attı. Keyifleri yerinde olan mutlu çift, daha sonra muhabirlere teşekkür ederek evlerinin yolunu tuttu. Nazif Şahin karpuz