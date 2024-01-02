Gupse Özay'ın yeni filmi Lohusa'nın tanıtım fragmanı yayınlandı
Kıvanç Baruönü yönetmenliğindeki Lohusa filminin tanıtım fragmanı yayınladı. Başrolünde Gupse Özay'ın rol aldığı 'Lohusa'nın kadrosunda birçok ünlü isim bulunuyor
LOHUSA'NIN FRAGMANI ÇIKTI
"Eltilerin Savaşı", "Görümce" ve "Deliha" filmleriyle ünlenen Gupse Özay'ın yeni filmi 'Lohusa' 19 Ocak'ta vizyona girecek. Filmin kadrosunda Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan ve Servet Pandur gibi isimler yer alıyor.
Genç bir anne - babanın, doğumdan sonra yaşadıkları macera dolu 40 günü odağına alan 'Lohusa'nın tanıtımı, izleyicilere filme dair küçük ipuçları verdi. 'Lohusa'nın tanıtım filmi, yayınlanmasından hemen sonra büyük ilgi gördü.
İşte Lohusa'nın tanıtım fragmanı...