SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Antalya haberleri
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Gurbetçi aile 9 aydır Türkiye’nin her yerinde kayıp oğullarını arıyor

Gurbetçi aile 9 aydır Türkiye’nin her yerinde sokak sokak kayıp oğullarını arıyor

Avusturya’da ailesiyle yaşadığı evinden "Türkiye’ye tatile gideceğim' diyerek çıkan 21 yaşındaki gençten 9 aydır haber alınamıyor. Oğullarını bulmak için Türkiye’nin birçok yerine giden acılı anne ve baba son olarak Antalya’nın Alanya ilçesinde sesini duyurmaya çalıştı.

07.10.2018 - 15:28 | Güncelleme: İHA

Geçen yıl 15 Eylül’de Avusturya’daki evinden ‘Türkiye’ye tatile gideceğim’ diyerek çıktıktan sonra en son 21 Ocak’ta Mersin’de görülen Hacı Bayram Bozdoğan ‘dan yaklaşık 9 aydır haber alınamıyor. Baba Kadir Bozdoğan ve anne Elif Bozdoğan aylardır bir haber alamadıkları çocuklarını aramak için Türkiye’ye geldi. Çocuklarının gitme ihmali olabileceği il ve ilçeleri gezen acılı aile yetkilerden yardım istedi.

AVUSTURYA'DAKİ EVİNDEN BİR YIL ÖNCE ÇIKTI VE BİR DAHA DÖNMEDİ

Hacı Bayram Bozdoğan, geçen yıl 15 Eylül’de ailesiyle yaşadığı evinden Türkiye’ye tatile gelmek için ayrıldı. Bozdoğan, bir süre sonra sosyal medya üzerinden ailesine Almanya’ya yerleştiğini ve orada iş bularak hayatını sürdürmek istediğini söyledi. Son olarak ailesiyle 29 Ocak’ta görüşen Bozdoğan, Almanya’da yaşadığını ve mutlu olduğunu söyledi. O günden sonra anne ve babası çocuklarından bir daha haber alamadı. Gurbetçi aile, araştırmaları sonucunda oğullarının Almanya’da olmadığını öğrendi. Acılı anne ve baba bunun üzerine Türkiye’ye gelerek oğullarını aramaya başladı.



“ÇOCUĞUM SIR OLUP KAYBOLDU"

Baba Kadir Bozdoğan kaybolan 21 yaşındaki çocuğu için Alanya’da olduğunu söyledi. Medyaya ve yetkilere seslenen baba Bozdoğan, çocuğunun bir an önce bulunmasını istedi. Bozdoğan,” Oğlum Hacı Bayram Bozdoğan, geçen yıl 15 Eylül’de ‘ben Türkiye’de tatil yapacağım’ diyerek evden ayrıldı. Türkiye’ye o tarihte girişi var. O günden bu yana bize yalan söyleyerek ‘baba tatilden sonra Almanya’ya döndüm, arkadaşımın yanına yerleştim’ gibi sözler söyleyerek bizi buna inandırdı. Bizde o sözlere inanarak oğlumuzun güvende olduğunu zannettik. Sosyal medyadan görüştüğümüz için yerini tespit edemedik. Aradan biraz zaman geçince öğrendik ki Mersin’de bir ev tutarak orada 3 ay kadar yaşamış ve daha sonra yine Mersin’deki otelde bir hafta kalmış. Otelden çıktıktan sonra cep telefonunu ve bütün sosyal medya hesaplarını kapatarak sır olup kayboluyor. Bir türlü izine ulaşamıyoruz” dedi.

“BENİM EVLADIMIN ÖLÜ VEYA DİRİSİNDEN BİR HABER VERİN"

Oğluna seslenen anne Elif Bozdoğan ise gözyaşlarına hakim olmadı. Anne Bozdoğan,” Oğlum belki de şuan beni izliyorsundur. İnşallah sağsındır, biz perişan olduk. Ne olursun oğlum bize bir haber ver. Bizden uzak yaşamak isteyebilirsin sadece sağ olduğunu bilelim. Seni çok seviyoruz ve çok özledik yavrum. Amcaların, dayıların ve tüm ailen hep perişan yavrum Oğlumu görenler olursa Allah rızası için haber versin. Benim çektiğim acıyı bir anneler anlar artık dayanamıyorum, gücüm kalmadı. Bizim aylardır çektiğimizi bir Allah bir biz biliriz. Türkiye’ye sesleniyorum benim evladımın ölü veya dirisinden bir haber verin. Aklım kalmadı artık başka da diyecek söz bulamıyorum” diye konuştu.

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X