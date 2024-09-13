Gürcistan'da dans eden turiste yıldırım çarptı

Gürcistan’ın Batum kentinde dans eden Rus turiste yıldırım çarptı. Pavel Smirnov adlı turistin mucizevi bir şekilde ucuz kurtulduğu ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Birleşik Krallık merkezli tabloid Metro'nun haberine göre kardeşi ve arkadaşıyla tatile giden Smirnov, bir iskelede dans edip video çekerken yıldırımın hedefi oldu.

Hastaneye kaldırılan 32 yaşındaki adamın durumunun iyi olduğu ve birkaç gün gözetim altında tutulacağı bildirildi.

Doktorlar, Smirnov’un ciddi şekilde yaralanmamasının ve hayatta kalmasının “mucizevi” olduğunu söyledi.

O anları anlatan Smirnov, yıldırım çarptıktan sonra yere düştüğünü ve öleceğini sandığını söyledi. Rus turist, “Gördüğüm ilk şey ışık tüneliydi. Dans ediyordum ve bir saniye sonra neredeyse ölüyordum” dedi.

Nefes almakta zorlandığını, kollarını ve bacaklarını hareket ettiremediğini söyleyen Smirnov, “Biraz daha durup ya boğulacağımı ya da yanarak öleceğimi düşündüm” diye konuştu.

Smirnov, bilinci yerine gelince sakat kaldığını düşündüğünü belirtti. Rus turist, “'Hiçbir uzvumu hissetmiyordum. İki bacağım da kontrol edemiyordum. Sadece, bir kolum normal şekilde hareket ediyordu. Her yerimde yanıkların acısını hissettim” ifadelerini kullandı.