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        Haberler Dünya Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

        Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

        Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05.08.2023 - 11:16
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        Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen heyelandan sonra helikopterlerin yardımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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        Bakanlık bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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        Sel ve heyelan nedeniyle yollar ve köprüler hasar gördüğü için Şovi'ye sadece helikopterler ile ulaşmak mümkün.

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        Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de afet bölgesini ziyaret ediyor.

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        ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

        Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.

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        Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.

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        DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE

        Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan’da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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        Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komşumuz Gürcistan’da 3 Ağustos’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle can kayıplarının olduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Gürcistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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        * Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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