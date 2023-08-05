Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi
Gürcistan İçişleri Bakanlığı, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'deki toprak kaymasından sonra bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen heyelandan sonra helikopterlerin yardımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
Bakanlık bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.
Sel ve heyelan nedeniyle yollar ve köprüler hasar gördüğü için Şovi'ye sadece helikopterler ile ulaşmak mümkün.
Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili de afet bölgesini ziyaret ediyor.
ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ
Şovi'deki çalışmaları yerinde takip eden Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, can kayıpları nedeniyle 7 Ağustos'un "ulusal yas" olarak ilan edildiğini açıkladı.
Garibaşvili, bölgeden 210 kişinin kurtarılarak güvenli bölgelere nakledildiğini, yaklaşık 30 kişiye ulaşılmaya çalışıldığını ifade ederek, arama kurtarma çalışmalarına ordunun de katılacağını söyledi.
DIŞİŞLERİ'NDEN TAZİYE
Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan’da meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Komşumuz Gürcistan’da 3 Ağustos’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle can kayıplarının olduğunu derin üzüntüyle öğrendik. Dost ve kardeş Gürcistan halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.