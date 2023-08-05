Gürcistan'da heyelan: 11 kişi hayatını kaybetti, ulusal yas ilan edildi

Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Raça-Leçkhumi ve Kvemo Svaneti bölgesine bağlı tatil beldesi Şovi'de dün meydana gelen heyelandan sonra helikopterlerin yardımıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bakanlık bölgede 2 gündür devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucu şu ana kadar 11 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

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Sel ve heyelan nedeniyle yollar ve köprüler hasar gördüğü için Şovi'ye sadece helikopterler ile ulaşmak mümkün.