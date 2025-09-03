2026 FIFA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ NASIL OYNANACAK?

2026 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan 16 takım katılacak. 2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarında ilk sırayı alan 12 takım, finallere doğrudan katılım hakkı kazanacak.

2026 FIFA Dünya Kupası eleme gruplarını ikinci bitiren 12 takım ile 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk ikiye giremeyen ancak 2024-25 UEFA Uluslar Ligi genel sıralamasında en üst sırada yer alan 4 grup birincisi, toplam 16 takım olacak şekilde dörderli 4 yola ayrılacak ve tek ayaklı yarı final ve final maçları sonucunda her yoldan 1'er takım daha (toplam 4) 2026 FIFA Dünya Kupası Finalleri'ne katılma hakkı kazanacak.