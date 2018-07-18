Gürgen Öz: Baba olmak istiyorum

Gürgen Öz, önceki akşam nişanlısı Emily Mahringer ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Ünlü oyuncu, “Bekarlığın son 1 ayı. Emily ile birbirimizi çok seviyoruz. Artık baba olmak istiyorum” dedi