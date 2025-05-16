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        Haberler Gündem Güncel Gürpınar'da emniyet binası ve lojman temeli | Son dakika haberleri

        Gürpınar'da emniyet binası ve lojmanın temeli atıldı

        Van'ın Gürpınar ilçesinde emniyet hizmet binası ve lojmanın temeli atıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 18:18 Güncelleme: 16.05.2025 - 18:18
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        Gürpınar'da emniyet binası ve lojman temeli
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        Van'ın Gürpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yapılacak emniyet amirliği hizmet binası ve lojman için temel atma töreni düzenlendi.

        Üç katlı yapılacak hizmet binası ile 12 dairen oluşacak lojmanın temeli atıldı.

        Törene Kaymakam Yasin Erdem, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, emniyet personeli ve vatandaşlar katıldı.

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