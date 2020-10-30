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Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu ve kaç yaşında?

Gurur Aydoğan 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Usta oyuncu Oya Oydoğan'ın oğludur. Annesinin yolundan giderek oyuncu olan Gurur Aydoğan oyunculuk kariyerine 2014 yılında 'Not Defteri' adlı dizide başladı. Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek ile aşk yaşadığı iddia edilen Gurur Aydoğan kimdir? İşte Gurur Aydoğan biyografisi...

Gurur Aydoğan kimdir? Gurur Aydoğan kimin oğlu ve kaç yaşında?

Bir süredir adı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncusu Hilal Altınbilekle anılan Gurur Aydoğan merak konusu oldu. Peki Gurur Aydoğan kimdir? İşte Gurur Aydoğan biyografisi...

GURUR AYDOĞAN KİMDİR?

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan, 8 Kasım 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Latif Demirbağdır.

Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi bölümünden mezun olduktan sonra sektöre ilk olarak yapım tarafında başladı. Çeşitli projelerde yer alan Gurur Aydoğan oyunculuk çalışmalarına Craft Oyunculuk Atölyesi’nde başladı. 2 yıllık eğitim süreci boyunca; İpek Bilgin, Bahar Kerimoğlu, Deniz Erdem, Çağ Çalışkur, Tuğrul Tülek, Can Kılcıoğlu’ndan temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve ileri oyunculuk eğitimleri aldı. Eric Morris Methodu üzerine çalıştı. Eş zamanlı olarak 35 Buçuk Sanat Evi’nde de; Vahide Perçin, Altan Gördüm, Uğur Demirpehlivan, Ersin Umulu gibi isimlerden temel oyunculuk, kamera önü oyunculuk ve seslendirme eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine 2014 yılında Fox Tv’de yayınlanan yapımcılığını Avşar Film in yaptığı 'Not Defteri' adlı dizide başladı.

2015 yılında 'Sen Benimsin' adlı dizide Hakan Karakteri'ni canlandırdı. Son olarak 2016 yılında ise Kanal D de yayınlanan 'Kanıt: Ateş Üstünde' adlı dizide Ömer Karakteri'ni canlandırdı. 2018 yılında vizyona giren Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filminde de rol aldı.

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