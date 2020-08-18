Erdem Akbaş eakbas@haberturk.com

Hareketli bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör Erol Bulut ve Emre Belözoğlu üçgeninde kadro yapılanması devam ediyor. Daha önce belirlenen isimler kadar takımdan ayrılacak oyuncular da takviye yapılacak bölgeleri belirleyecek. En büyük soru işareti yaşanan mevkilerden biri de orta saha... Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı Luis Gustavo için Lyon'dan gelen teklifi yönetim değerlendirmeye almıştı.

GUSTAVO İÇİN YANIT BEKLENİYOR

Fransız ekibinin 7 milyon Euro'luk önerisini masaya yatıran Fenerbahçe, rakamı daha da yukarı çekmek istemiş ve 10 milyon Euro talep etmişti. Lyon'un vereceği yanıtı bekleyen Fenerbahçe alternatifleri de belirledi. Habertürk'ten Erdem Akbaş'ın haberine göre Sarı-Lacivertliler'in ilk hedefi Markus Henriksen... Hull City ile sözleşmesi sonra eren ve bonservisi elinde olan 28 yaşındaki orta sahada Kanarya'nın yakından takip ettiği oyunculardan biri...

TEKNİK DİREKTÖR EROL BULUT İSTİYOR

Teknik direktör Erol Bulut'un da Gustavo'nun satılması halinde Henriksen'i istediği ve transferine onay verdiği öğrenildi. Oyunun her iki yönünde oynayan Norveçli futbolcu, kariyeri boyunca 158 maçta merkez orta saha pozisyonunda görev alırken, 101 maçta ise on numara olarak forma giydi. 33 maçta da ön libero mevkiinde boy gösteren Henriksen, gerek maliyeti gerekse oyun kimliği ile alternatifler arasında bir adım öne çıkıyor.