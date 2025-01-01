Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Güvenlik görevlisi aracını 'yayla' gibi süsledi

        Güvenlik görevlisi aracını 'yayla' gibi süsledi

        Trabzon'un Tonya ilçesinde 38 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Ali Yavuz İnce, yayla ve çiçek tutkusunu yapay çiçeklerle süslediği otomobilinde yaşatıyor. Gündelik yaşamında sadeliğe yer vermeyen İnce'nin çiçeklerle dolu renkli aracı, ilgi odağı oluyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2025 - 12:26 Güncelleme: 01.01.2025 - 12:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tonya Devlet Hastanesi’nde 12 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan Ali Yavuz İnce, yayla, çiçek ve süs tutkusunu hayatının her alanına yansıtıyor.

        2

        Yayla güzelliklerinden ilham alan İnce, çiçek tutkusunu yapay çiçeklerle süslediği otomobilinde yaşatıyor. Otomobilini, Karadeniz yöresine ait Keşan örtüleri, bel kuşakları, çiçekler ve renkli kurdelelerle süsleyen İnce, evinde ise antika bakraçlar ve tepsileri sergiliyor.

        3

        Gündelik yaşamında sadeliğe yer vermeyen İnce’nin çiçeklerle dolu renkli aracının yanı sıra yöresel süslü motiflerle donattığı evi ilgi odağı oluyor. İnce, kendi emeğiyle süslediği aracını evlendiğinde ise eşine hediye etmeyi planlıyor.

        4

        "EŞİME ARMAĞAN EDECEĞİM"

        Çiçekleri çok sevdiğini anlatan İnce, "Sade şeyleri değil, çiçek ve gülleri sevdiğim için evimi ve arabamı çiçeklerle donattım. Yayla güzelliklerini arabama ve evime taşıdım; bu benim hayalimdi. Hayalimi gerçekleştirdim.

        5

        Çok memnunum. Kadınlar çok değerli. Evlenmeyi düşünüyorum, hayırlı birini bulursam arabamı, eşime armağan edeceğim. Ben de başka araba alacağım" dedi.

        6

        "BU ARAÇ ÇOK ZAMANIMI ALDI"

        Aracı süslemesinin çok zamanını aldığını söyleyen Ali Yavuz İnce, "Bu bir takıntı değil, çiçekleri ve süsü çok seviyorum. Arabanın içinde bel kuşakları, güller, fotoğraflarım ve renkli kurdeleler var. Hayatımda ilk kez fotoğraf çekilip, çerçeveletilip koltuğa koydum.

        7

        Bu araç çok zamanımı aldı, çok uğraştım. Gece gündüz kendim süslendim. Çevredekiler ‘Benim arabamı da yap, seninki çok güzel oldu’ diyor. Herkes tarafından beğenildi. Başka bir araç alırsam da yine aynı süslemeleri ona da yapacağım" diye konuştu.

        8

        "GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ŞAŞIRMIŞTIM"

        Daha önce böyle bir araca rastlamadığını belirten Temel Karabulut da "Arabayı güzel buluyoruz. O da süslemeyi çok seviyor. Süsler biraz fazla ama kendi öyle beğeniyor. Böyle süsleme yapana hiç rastlamadık. Çok ilginç, gördüğümde çok şaşırmıştım" dedi.

        9
        10
        #çiçek
        #güvenlik görevlisi
        #haberler
        #trabzon
        #Tonya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        2025'in trafik cezaları belli oldu
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Megakentte trafik yüzde 1!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Kar birikintisine çarpıp otobüsü uçuruma düşmekten kurtardı!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Polis "Mutlu yıllar" diledi... 295 bin TL ceza kesti!
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        Rus gazının Ukrayna üzerinden Avrupa'ya sevkiyatı durdu
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        "Kimse sanmasın ki Türkiye uyuyor! Hayır biz ayaktayız!"
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Nehirden buz kütleleri aktı! Ağrı'da dondurucu soğuk!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Cimbom, Mikautadze'nin alternatifini buldu!
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Teknolojide yapay zeka devrimi: 2024 nasıl geçti?
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        Cristiano Ronaldo bilmecesi!
        2025'te hangi modeller gelecek?
        2025'te hangi modeller gelecek?
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Suriye'de coşkulu yılbaşı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Vergide işçinin dediği olmadı
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Yeni yıla yeni sevgilisiyle girdi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Detayları görmekte ne kadar iyisiniz?
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        Doğalgaz ve elektrik hizmetlerinde yeni ücretler açıklandı
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        İlişkilerin yüzde 40'ı artık nerede başlıyor?
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        Aç karnına bu 4 şeyi yapmayın!
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları
        2025 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları