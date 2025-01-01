Güvenlik görevlisi aracını 'yayla' gibi süsledi

"GÖRDÜĞÜMDE ÇOK ŞAŞIRMIŞTIM"

Daha önce böyle bir araca rastlamadığını belirten Temel Karabulut da "Arabayı güzel buluyoruz. O da süslemeyi çok seviyor. Süsler biraz fazla ama kendi öyle beğeniyor. Böyle süsleme yapana hiç rastlamadık. Çok ilginç, gördüğümde çok şaşırmıştım" dedi.