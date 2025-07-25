Güvenlik-İş'ten Habertürk'e 2 ödül

Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, emek ve işçi haklarına verdiği katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Türel adına ödülü Habertürk TV Muhabiri Buse Gençtürk Böke, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar’dan teslim aldı.

Habertürk TV Muhabiri Buse Gençtürk de emek dünyasına sunduğu katkı nedeniyle ödüle layık görüldü. Gençtürk’e ödülünü Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk takdim etti.

Törende konuşan Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, basın mensuplarının emek dünyasına verdiği desteğin önemli olduğunu vurguladı. "Emekçilerin sesini duyurmak adına gece gündüz demeden sahada olan gazetecilere teşekkür ediyoruz" dedi.

Çağırıcı, “Özel güvenlik sektörü, artık özel bir iş kanununu hak etmektedir. Görev tanımlarının netleştiği, özlük haklarının güvence altına alındığı, sektörel yapının yeniden düzenlendiği bir yasal zemine acil ihtiyaç vardır” dedi.

Özel Güvenlik mesleğinin itibarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çağırıcı, “Kamuoyunda oluşan yanlış algılar yerine, riskli ve hayati bir görev ifa ettikleri daha net anlatılmalıdır” mesajını verdi.

Törende emek dostu olarak gösterilen gazetecilerin yanı sıra Eskişehir yangınında söndürme çalışmalarına katkı sunan özel güvenlik görevlileri Ferdi İnan ve Ahmet Altuntaş’a da Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı tarafından ödül takdim edildi.