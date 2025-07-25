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        Güvenlik-İş'ten Habertürk'e 2 ödül

        TÜRK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla "Emek Dostu Ödül Töreni" düzenledi. Törende, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'e emek ve işçi haklarına verdiği katkılardan dolayı, Habertürk TV Muhabiri Buse Gençtürk Böke'ye de emek dünyasına sunduğu katkı nedeniyle ödül takdim edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2025 - 17:31 Güncelleme: 25.07.2025 - 17:31
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        Güvenlik-İş'ten Habertürk'e 2 ödül
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        Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel, emek ve işçi haklarına verdiği katkılardan dolayı ödüle layık görüldü. Türel adına ödülü Habertürk TV Muhabiri Buse Gençtürk Böke, Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar’dan teslim aldı.

        Habertürk TV Muhabiri Buse Gençtürk de emek dünyasına sunduğu katkı nedeniyle ödüle layık görüldü. Gençtürk’e ödülünü Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Durcuk takdim etti.

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        "EMEK DOSTU ÖDÜL TÖRENİ"

        Törende konuşan Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, basın mensuplarının emek dünyasına verdiği desteğin önemli olduğunu vurguladı. "Emekçilerin sesini duyurmak adına gece gündüz demeden sahada olan gazetecilere teşekkür ediyoruz" dedi.

        ÖZEL GÜVENLİKLERDEN YASA TALEBİ

        Çağırıcı, “Özel güvenlik sektörü, artık özel bir iş kanununu hak etmektedir. Görev tanımlarının netleştiği, özlük haklarının güvence altına alındığı, sektörel yapının yeniden düzenlendiği bir yasal zemine acil ihtiyaç vardır” dedi.

        Özel Güvenlik mesleğinin itibarının güçlendirilmesi gerektiğini belirten Çağırıcı, “Kamuoyunda oluşan yanlış algılar yerine, riskli ve hayati bir görev ifa ettikleri daha net anlatılmalıdır” mesajını verdi.

        Törende emek dostu olarak gösterilen gazetecilerin yanı sıra Eskişehir yangınında söndürme çalışmalarına katkı sunan özel güvenlik görevlileri Ferdi İnan ve Ahmet Altuntaş’a da Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı tarafından ödül takdim edildi.

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