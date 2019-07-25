Güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur? Şeklindeki sorular internette sıkça araştırılıyor. Kamu ve belediyelerde çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla ilgili başvuru süreci devam ediyor. İşte güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU NASIL DOLDURULUR?

Milli Eğitim Bakanlığı resmi internet sayfasında güvenlik soruşturması formunu yayınlandı. Formda, Öğrenim Durumu, Çalıştığı iş yeri, aileye dair bilgiler, askerlik durumu gibi bilgilerin doldurulması gerekiyor.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU NEREDEN ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sayfasında güvenlik soruşturması formunun değiştirildiğini duyurdu. İşte o açıklama; "Güvenlik soruşturması formu değiştirilmiş ve Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Müdürlüğümüze yapılacak başvurularda talep edilmesi durumunda yeni formun doldurulması gerekmektedir. Dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız"

GÜVENLİK SORUŞTURMASI FORMU 2019