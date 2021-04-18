Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

Güvensiz maske markaları isimleri ne? Bakanlık açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce 1 yıllık denetimlerde tespit edilen ürünler "Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi" üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı. Peki güvensiz maske markaları isimleri ne? İşte detaylar...

Güvensiz maske markaları isimleri ne? Bakanlık açıkladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, 1 yıllık süreçteki kişisel koruyucu donanımı denetimlerinde 41 marka ve model maske için "güvensiz" tespiti yaptığı bildirildi.

GÜVENSİZ MASKE MARKALARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce güvenli kişisel koruyucu donanımların piyasaya arzını sağlamak için gözetim ve denetim faaliyetlerinin titizlikle yapıldığı belirtildi.

Vatandaşın sağlığını ve güvenliğini korumanın öncelik olduğu bildirilen açıklamada, Kovid-19 salgını sürecindeki denetimler kapsamında 1 yılda, 41 marka ve model maske için "güvensiz" tespiti yapıldığı ve bunlara ilişkin bilgilerin Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetimlerde güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi. Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun şekilde gerçekleşti. Salgın sürecinde vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarının uygun ve güvenli kişisel koruyucu donanıma ulaşabilmesi için taviz verilmezken, bakanlık, ürettikleri ürünlerle vatandaşımızın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edecek."

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Oruç beyni gençleştiriyor - Son dakika uzman yorumu
SAĞLIKOruç beyni gençleştiriyor
18 Nisan illere göre haftalık vaka sayısı açıklandı! İl il vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte il il vaka sayısı
SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Koca, il il haftalık vaka sayısını açıkladı!
SAĞLIKBakan Koca, haftalık vaka sayılarını açıkladı
SON DAKİKA VAKA SAYISI! 18 Nisan korona tablosu 2021 yayında
SAĞLIKKoronavirüs salgınında yeni vaka sayısı 55 bin 802
18 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
VLP aşısı nedir, VLP aşı ne demek? VLP aşısı hangi üniversitenin?
SAĞLIKVLP aşısı nedir?
KORONA ALARMI! Prof. İsmail Cinel uyardı: Son dalga hiçbirisine benzemiyor!
SAĞLIKProf. İsmail Cinel uyardı! "Son dalga hiçbirisine ...
İl il risk haritası 18 Nisan! Türkiye risk haritasına göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller list
SAĞLIKTürkiye koronavirüs risk haritası
Mutant virüs çocukları daha kötü mü etkiliyor?
SAĞLIKÇocukları daha kötü mü etkiliyor?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gönüllü olarak yerli aşı oldu
SAĞLIKBakan Mustafa Varank yerli aşı gönüllüsü oldu