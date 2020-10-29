Bestemsu Özdemir bir süredir Star TV'de ekrana gelen Güvercin dizisinde İpek karakterini oynuyordu. Güvercin dizisi dün akşam yayınlanan final bölümüyle ekranlara veda etti. Dizinin final yapmasıyla birlikte daha fazla merak edilen Bestemsu Özdemir kimdir? Bestemsu Özdemir kaç yaşında ve nereli?

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR?

Bestemsu Özdemir, 20 Nisan 1992 tarihinde İstanbul’da doğdu. Üniversite ğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü'nde tamamladı. Daha sonra oyunculuk eğitimi alan güzel oyuncu; ilk oyunculuk deneyimini 2012 yılında rol aldığı Sakarya Fırat dizisi ile yaşadı.

Daha sonra İstanbul Hatırası adlı dizide rol aldı. Kara Para Aşk dizisinde Nilüfer karakterini canlandırdı. 2015 yılında Analar ve Anneler adlı dizide oynadı. Tabula Rosa'da ilk film deneyimini gerçekleştirdi. Biz Size Döneriz filminde de rol alan Bestemsu Özdemir bu sene Kırlangıç Fırtınası adlı dizide de oynadı. Geçtiğimiz aylarda vizyona giren Dünyanın En Güzel Kokusu 2 filminde de rol alan Bestemsu Özdemir son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisinde göründü.

BESTEMSU ÖZDEMİR'İN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

2019 – Güvercin (İpek) (TV Dizisi)

2018 – Ege’nin Hamsisi (TV Dizisi)

2018 – Baba Nerdesin Kayboldum (Fulya)(Sinema Filmi)

2017 – Meryem (Beliz) (TV Dizisi)

2017 – Kırlangıç Fırtınası (TV Dizisi)

2017 – Dünyanın En Güzel Kokusu 2 (Sinema Filmi)

2016 – İçerde (TV Dizisi)

2016 – Biz Size Döneriz (Defne) (Sinema Filmi)

2015 – Tabula Rosa (Rosa)(Sinema Filmi)

2015 – Analar ve Anneler (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – Kara Para Aşk (Nilüfer Denzer) (TV Dizisi)

2012 – İstanbul Hatırası (Sultan) (TV Dizisi)

2012 – Araf Zamanı (TV Dizisi)

2012 – Sakarya Fırat (Melike Derbent) (TV Dizisi)