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Güvercin final yapıyor! Güvercin 15. bölümde neler oldu? Güvercin final bölüm fragmanı izle...

STAR TV ekranlarında yayınlanan Güvercin dizisi final yapıyor. Dün gece 15. bölümüyle izleyici karşısına çıkan Güvercin dizisi Twitter hesabından final bölüm fragmanı paylaşıldı. Peki, final kararı alan Güvercin 15. bölümde neler oldu? İşte Güvercin 16. bölüm fragmanı...

Güvercin final yapıyor! Güvercin 15. bölümde neler oldu? Güvercin final bölüm fragmanı izle...

Mehmet Ali Nuroğlu ve Almila Ada'nın başrolünde oynadığı Güvercin 16. bölümüyle final yapacak. Dizinin resmi Twitter hesabından Güvercin 16. bölüm fragmanı, final bölümü fragmanı olarak duyuruldu. Peki, haftaya Çarşamba final yapması beklenen Güvercin 15. bölümde neler oldu? İşte Güvercin 16. bölüm fragmanı...

GÜVERCİN 16. BÖLÜM FRAGMANI

GÜVERCİN 15. BÖLÜMDE NE OLDU?

Hem Nimet’ten hem de İpek’ten ağır darbe yiyen Ökkeş, annesinin de Gaffur’la evleneceğini öğrenince dengesini tamamen yitirir ve Kevsa’ya silah çeker. Herkesin hayatını cehenneme çeviren Kevsa, şimdi biricikoğlunun elinden ölümü tatmak gerçeğiyle karşı karşıya kalır. Celil’in Emel’i kaçırdığını son anda gören Bedir, Kasım’a ne kadar kızgın olsa da gelinlerini kurtarmaya kararlıdır. Bedir ve Kasım’ın Emel’i kurtarma çabaları işleri bambaşka bir noktaya sürükleyecek ve büyük olaylara vesile olacaktır. İpek, Ökkeş’e doğru adım atmak isteyecek; ancak ağabeyinin eski sevgilisi olduğunu söylemeden kendisiyle beraber olan İpek’e Ökkeş’in öfkesi dinmeyecektir. Nefise’den ayrılmayı bir türlü içine sindiremeyen Müslüm ise başına yeni belalar açmak üzeredir. Kenan, Müslüm’ü girdiği bu yoldan döndürmek ve Gaffur’un yanından ayırmak için elinden geleni yapar. Ancak Bedirleri bekleyen büyük belalar yoldadır. Zülüf, öğrendiği gerçek sayesinde ya büyük bir aşkla bağlı olduğu Kenan’ı ya da bambaşka bir yolu seçecektir.

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