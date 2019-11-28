Güvercin dizisi oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Başrolünü Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada ve Menderes Samancılar'ın aldığı Güvercin dizisi Zülüf'ün başından geçen olayları konu alıyor. İşte ayrıntılar...

GÜVERCİN DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER

Mehmet Ali Nuroğlu: Kenan

Almila Ada: Zülüf

Menderes Samancılar: Bedir

Nursel Köse: Kevsa

Devrim Saltoğlu: Celil

Osman Albayrak: Kasım

Genco Özak: Ökkeş

Toprak Sağlam: Emel

Eslem Akar: Nefise

Berke Üsdiken: Müslüm

Gülen Karaman: Yıldır Zeliha

Dilan Telkök: Betül

Gözde Fidan: Nimet



GÜVERCİN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zülüf, kuş uçmaz kervan geçmez, dağların doruklarında kör bir kuyuda ölümü beklemektedir. Bir çingene kızı gibi yerin yedi kat dibindedir. Zülüf, atıldığı bu kuyudan genç bir adam tarafından kurtarılır. Bir mucize gibi karşısına çıkan Kenan’ın kim olduğunu öğrendiğinde ise hayatının şokunu yaşar.

Kuyunun başında beklemekte olan Kenan, akşam güneşinin kızıllığı altında, güzelliğiyle dillere destan Zülüf’ü görür kuyudan çıkarken. Kenan’ın dizlerinin bağı çözülür, yer ve gök alt – üst olur.

On beş yıl önce işlenen cinayet yüzünden etrafa saçılan kan, o günden sonra her iki aileye de bulaşacaktır. Ta ki bir gün aşk gelip, her şeyi temizleyene dek…

GÜVERCİN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Güvercin dizisinin çekimleri Gaziantep'te yapılıyor.