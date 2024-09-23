Güzel Aşklar Diyarı, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Özgü Kaya ve Burak Berkay Akgül’ü başrolde buluşturan Güzel Aşklar Diyarı oyuncuları ve konusu merak ediliyor. Her Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan yapım, Kapadokya’nın en köklü ailelerinden olan Alaca ailesinin gizemli ve entrikalarla dolu hikayesini ele alıyor. Peki; Güzel Aşklar Diyarı konusu nedir, oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Güzel Aşklar Diyarı oyuncu kadrosu, konusu, dizi karakterleri ve çekim yerleri…