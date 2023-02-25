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Güzel Günler’in 14. Bölüm fragmanı yayınlandı!

Show TV’nin yapımını TMC’nin, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği dizisi ‘Güzel Günler’in 5 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı.

Güzel Günler’in 14. Bölüm fragmanı yayınlandı!
HABERTURK.COM

Kıymet’in menemenci dükkanına gelen bir hediyenin herkesi şaşırttığı tanıtımda Kıymet ve Hakim’in tekneyle gezintiye çıkması ve ikilinin yaşadıkları dikkat çekiyor.

GÜZEL GÜNLER’İN 13. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Selma, Setrak’tan yadigar kolyesinin Alya’nın eline geçtiğini öğrenenince derin bir üzüntü yaşarken Mihran da annesine hesap sordu. Atakan ve Altan’ın söz yüzükleri sonunda takıldı ve Altan’ın ailesi memleketlerine döndü. İkilinin evlendikten sonra nerede yaşayacağı ile yeni bir telaş daha başladı. Kıymet’in Hakim Bey’in yemek davetine gitmesi ikili için güzel bir akşamı başlatsa da evden gelen haber yemeğin kısa sürmesine sebep oldu. Selma’nın gönlünü almak için çabalayan Mihran, Füsun’dan yardım istedi. Bu sırada mücevherciler balosundan haberdar olan Füsun, Selma’yı da ikna ederek baloya Cihangir ve Mihran’la birlikte gitti. Ancak Mihran annesinin rahatsızlandığını duyunca apar topar eve döndü. Saliha ise sonunda Kıymet’e Selma’ya olan öfkesinin sebebini anlatarak geçmişle ilgili sır perdesini ortadan kaldırdı.

İşte Güzel Günler’in 14. Bölüm 2. Tanıtımı;

Oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Ecem Erkek, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak ve Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse’nin yer aldığı ‘Güzel Günler’in yönetmen koltuğunda Osman Taşçı otururken, dizinin senaryosu Selin Tunç imzası taşıyor.

“Güzel Günler” yeni bölümüyle 5 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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