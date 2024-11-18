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        Haberler Gündem Güncel Güzelbahçe'de bin 500 öğrenciye süt ve poğaça | Son dakika haberleri

        Güzelbahçe Belediyesi bin 500 öğrenciye süt ve poğaça dağıtacak

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi, ilkokul ve ortaokul önlerinde bin 500 öğrenciye süt ve poğaça dağıtımı başlattı. Belediye Başkanı Mustafa Günay, "Bunu her gün okullarımızın önünde uygulayacağız. Beş okulda dağıtıma başladık" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 13:30 Güncelleme: 18.11.2024 - 13:30
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        Güzelbahçe'de bin 500 öğrenciye süt ve poğaça
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        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi, meclis üyeleriyle birlikte alınan karar doğrultusunda, devlet okullarında öğrenim gören ilkokul ve ortaokul öğrencilerine her gün poğaça ve süt dağıtma kararı aldı.

        Bu kapsamda ara tatilin sona ermesiyle birlikte belediye ekipleri, okullarda poğaça ve süt dağıtımına başladı. İlk günkü dağıtıma, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da katıldı. Sabahın erken saatlerinde ders başlamadan Ali Bayırlar İlkokulu'na gelip, öğrencileri süt ve poğaça veren Başkan Günay, uygulamaya ilişkin şunları söyledi:

        "Türkiye'nin ekonomik şartlarından dolayı, bizde belediye olarak çocuklarımıza neler yapabiliriz diye düşündük. Bizim yapmış olduğumuz saha çalışmasında, 'ekonomik şartlardan dolayı çocuklarımızın beslenme çantasına herhangi bir şey koyamıyoruz başkanım' diye bize böyle bir talep vardı. Bizde bu talep karşısında, belediye meclis üyelerimizle beraber böyle bir karar aldık.

        Bunu her gün okullarımızın önünde uygulayacağız. Okullar açılırken, çanta ile birlikte kırtasiyesiyle malzemeleri dağıtmıştık. Şimdi de devlet okulunda okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, her sabah poğaça ve süt vereceğiz. Beş okulda dağıtıma başladık. Bin 500 öğrenciye her gün bir süt ve bir poğaça vereceğiz. Çocuklarımız beslenmeleri bizim için çok önemli. Çok olumlu, çok güzel karşılandı. Velilerimizde uygulamamızı beğendi."

        Öğrencilerin velileri de uygulamanın devam etmesini isteyerek, Güzelbahçe Belediyesi'ne teşekkür etti.

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