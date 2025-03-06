Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Güzelbahçe'de "Fırçanı, Boyanı Al Gel" kampanyası | Son dakika haberleri

        Güzelbahçe Belediyesi’nden "Fırçanı, Boyanı Al Gel" kampanyası

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi, ilçe de kötü görüntüye neden olan paslanmış, demir, korkuluk, kapı, çöp kutusu, yönlendirme levhalarının halkla birlikte boyamak için "Fırçanı, Boyanı Al Gel" kampanyası başlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 06.03.2025 - 12:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Güzelbahçe'de "Fırçanı, Boyanı Al Gel" kampanyası
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi, "Boyanı, Fırçanı Al Gel" kampanyası başlattı. Belediye ofis personeli ve vatandaşların katıldığı kampanyada, ilçe de kötü görüntüye neden olan paslanmış, demir, korkuluk, kapı, çöp kutusu, yönlendirme levhaları boyanıyor.

        İlçe halkıyla birlikte tüm işleri yapacaklarını söyleyen Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, kampanyaya ilişkin şunları söyledi:

        "Bugün başlatmış olduğumuz boyanı, fırçanı al gel kampanyasına halkımızın ilgisi büyük. Güzelbahçe'de çirkin görüntüye neden olan, paslanmış demirleri Güzelbahçe'nin mavisine boyuyoruz. Birlik ve dayanışma ruhuyla gerçekleştirilecek olan bu imece etkinliğiyle Güzelbahçe'de kötü görüntü oluşturacak tüm çirkinlikleri ortadan kaldıracağız.

        Personelimizle yapmış olduğumuz imece örneğini büyütüyoruz. Halkımızı da bu kampanyamıza dahil ediyoruz. Tek başına değil birlik beraberlikle Güzelbahçe'yi güzel bir noktaya getireceğiz. Katılımcı belediyeciliğin örneklerini sürdürmeye devam edeceğiz.

        İlçeyi daha güzel ve estetik bir hale getirmek için başlatılan bu çalışmaya tüm Güzelbahçelileri davet ediyoruz. Kampanyaya katılımın artırılmasını hedefliyoruz. Yarın da bu boya kampanyamız devam edecek. Güzelbahçe'yi hep birlikte güzelleştirmek için sen de katıl!"

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #izmir haberleri
        #güzelbahçe belediyesi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        Bakan Yerlikaya'dan Ece Gürel açıklaması
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        MSB kaynakları: PKK ve tüm gruplar kendini feshetmeli
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        Gözler faiz kararında
        Gözler faiz kararında
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Otomobili bulundu! Kayıp sınıf öğretmeni aranıyor!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        Haraç çetesinin kabus dolu yazışmaları!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        İkinci kez kurşun yağmuru! Berberi öldürdüler!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Ölümün pençesinde 15 gün bekledi!
        Türkiye'de de yayıldı
        Türkiye'de de yayıldı
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Medvedev'den Fransa lideri için 'Micron' paylaşımı
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!
        Sokakta öldürülmüştü! 3 bin liralık kanlı husumet!