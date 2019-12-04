Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

'Güzelliğin Portresi'...

Yüksek dozda bir gerilim filmi.

Önceki gün düzenlenen özel gösterimine davet edildiğimde içimdeki iki ses birbirine girdi.

Seslerden biri; 'Kalk git, özel bir film olduğunu söylüyorlar. İzlemelisin' dedi.

Diğeri; 'Gerilim filmlerinden pek haz etmezsin ki. Şimdi akşam akşam gerilmenin ne alemi var?'...

'Gitmelisin' diyen ses galip geldi.

Salonun en arka bölümündeki koltuklardan birine yerleştim.

Bir süre sonra da doğal olarak beyazperdeyle aramdaki ilişki kaçamak moduna girdi.

Yan gözle bakmalar, kaçamak bakışlar, ilgilenmiyormuş gibi yapmalar...

Yine de gerilim yüklü o ilişkiden kaçmak mümkün olmadı.

Gerilimin portresi...

Hikâyesi Güney Kore menşeli olmasına rağmen BKM ile CJ Entertainment onlardan önce çekip gösterime hazır hale getirdi.

Güney Kore yapımı filmin çekimleri sürüyor.

5 - 6 ülke daha aynı hikâyeyi çekecek.

Umur Turagay'ın yönettiği 'Güzelliğin Portresi'nde başrolleri Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu, Serkan Keskin, çocuk oyuncu Lara Tonka, Melisa Şenolsun, Sencan Güleryüz ve Feridun Düzağaç paylaştı.

Gösterime 13 Aralık'ta girecek olan filmde 'Özgür'ü canlandıran Birkan Sokullu', gerilimin dozunun ne ölçüde olduğunu "Bu filmin izleyiciyi koltuğuna yapıştıracağını düşünüyorum. 'Güzelliğin Portresi', ülkemizde çok fazla karşılaşmadığımız bir tür. Hem izleyici olarak hem de bir oyuncu olarak içinde bulunmaktan mutlu olduğum bir proje oldu. Kendi konfor alanımdan çıktım, yeni ve farklı bir çalışma deneyimledim. Hikâyenin atmosferinin izleyiciyi içine alacağını ve özel bir tecrübe yaşatacağını düşünüyorum" şeklinde dile getirdi.