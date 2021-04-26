Güzellik salonları ne zaman açılacak? Sorusu vatandaşların gündeminde. Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yayınladığı genelgede güzellik salonlarının açılacağı tarihi duyurdu.

GÜZELLİK SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine “Kısmi Kapanma” konulu genelge gönderdi.

Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.

Hem kuaför hem de güzellik merkezi/salonu niteliğinde olan iş yerleri Ramazan ayı boyunca sadece kuaförlük hizmeti sunabilecekler, güzellik merkezi/salonu hizmetlerini ise sunamayacaklardır.

Salonların ramazan bayramından sonra yeniden alınan önlemler kapsamında faaliyete başlayacağı tahmin ediliyor. Konuya dair gelişmeler olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

Genelge ile güzellik merkezlerinin/salonlarının faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar geçici olarak ara verildi.