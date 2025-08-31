Güzide Duran: Çok mutluyum

Birkaç ay önce Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başlayan emekli manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile sancılı bir boşanma süreci geçiriyor.

Güzide Duran'ın yeni ilişkisi, özellikle boşanma davası devam ederken ortaya çıkması nedeniyle eski eşi Adnan Aksoy'un tepkisini çekmişti.

Güzide Duran, Fikret Orman'la yaşadığı aşkın kendisine neşe ve huzur verdiğini, bu dönemin hayatındaki en güzel süreçlerden biri olduğunu bir kez daha vurgulayarak, çok mutlu olduğunun altını çizdi.