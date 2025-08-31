Habertürk
        Güzide Duran: Çok mutluyum - Magazin haberleri

        Güzide Duran: Çok mutluyum

        Uzun süredir devam eden boşanma davası ve özel hayatındaki gelişmelerle gündemde olan emekli manken Güzide Duran, Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile ilişkisi hakkında bir kez daha konuştu. Duran, yaşadığı yeni aşkın kendisine çok iyi geldiğini ve çok mutlu olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2025 - 09:58 Güncelleme: 31.08.2025 - 10:09
        "Çok mutluyum"
        Birkaç ay önce Beşiktaş'ın eski başkanlarından Fikret Orman ile ilişki yaşamaya başlayan emekli manken Güzide Duran, 16 yıllık eşi Adnan Aksoy ile sancılı bir boşanma süreci geçiriyor.

        Güzide Duran'ın yeni ilişkisi, özellikle boşanma davası devam ederken ortaya çıkması nedeniyle eski eşi Adnan Aksoy'un tepkisini çekmişti.

        Güzide Duran, Fikret Orman'la yaşadığı aşkın kendisine neşe ve huzur verdiğini, bu dönemin hayatındaki en güzel süreçlerden biri olduğunu bir kez daha vurgulayarak, çok mutlu olduğunun altını çizdi.

        #Güzide Duran
        #fikret orman
