        Güzide Duran'dan kızı Selin'e: Seni özlüyorum kızım

        Çekişmeli boşanma davası devam ederken çocuklarıyla görüşemeyen Güzide Duran, kızı Selin'in doğum gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti; "Uzak olsak da konuşamasak da kalbimde senin yerin hiç değişmedi"

        Giriş: 09.02.2026 - 21:13 Güncelleme: 09.02.2026 - 21:14
        "Seni özlüyorum kızım"
        1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, 2008 yılında evlendiği Adnan Aksoy ile bir süredir devam eden çekişmeli boşanma davasında, son duruşmada da boşanamamış, mahkeme çıkışında gözyaşlarına boğulmuştu.

        Adnan Aksoy- Güzide Duran

        Güzide Duran'ın, Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün eski başkanı Fikret Orman ile yaşadığı birliktelik sürecinde çocuklarıyla arasının açıldığı görülmüştü. Bu süreçte Duran, sosyal medya paylaşımlarında zaman zaman çocuklarına duyduğu özlemi dile getirmişti.

        Fikret Orman - Güzide Duran

        Boşanma süreci devam ederken, Duran bu kez kızının doğum günü için yaptığı paylaşımla yeniden gündeme geldi. Kızına seslenen Güzide Duran, annelik duygularını şu sözlerle ifade etti:

        "Selin'im, bugün sen doğdun ve ben anne olduğumu ilk kez o gün gerçekten anladım. Uzak olsak da konuşamasak da kalbimde senin yerin hiç değişmedi.

        Her yaşında, her nefesinde seni seviyorum; bu sevgi ne mesafeyle azalır ne de zamanla. Şu an yanında olamamak içimde bir sızı ama bilmeni isterim ki attığın her adımda sana dua eden bir annen var. Seni özlüyorum; sessizce, derinden ve sabırla. İyi ki doğdun güzel kızım. Hayat sana hep şefkatli davransın, kalbin hep güvende olsun. Bir gün yine sarılacağımıza inancımı hiç kaybetmedim. Ben buradayım, hep buradayım. Annen."

