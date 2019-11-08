Meksika'nın önde gelen uyuşturucu çetelerinden Sinaloa Karteli'nin hapisteki lideri Joacquin 'El Chapo' Guzman'ın oğlunu tutuklayan polislerden birisi, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
Yerel basında çıkan haberlere göre Guzman'ın oğullarından Ovidio'yu tutuklamaya çalışan Eduardo adlı polis, 2 kartel tetikçisi tarafından aracında kurşun yağmuruna tutuldu.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, polisi araçla takip eden tetikçilerin, Eduardo'yu park ettiği aracında kıstırdıkları görülüyor. Uzun namlulu silahlarla aracı tarayan saldırganlar, daha sonra geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.
Yerel basın, vücudunda ve aracında toplam 155 mermi izine rastlanan Eduardo'nun olay yerinde öldüğünü belirtti.
Eduardo ve ekibindeki polisler, geçtiğimiz ay Culiacan kentinde Ovidio Guzman'ı saklandığı evde yakalamış, ancak mafya üyelerinin bölgeyi çember altına alarak silahlı çatışma başlatması üzerine genç adamı serbest bırakıp bölgeden çekilmek zorunda kalmıştı.
Kentte çıkan olaylarda 8 kişi ölmüş, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, çekilme kararının sivil kayıpların önüne geçmek için alındığını dile getirmişti.
Uzun yıllar Sinaloa Karteli'ni yöneten Joacquin Guzman, halen ABD'de hapis cezasını çekiyor. Guzman'ın yokluğunda oğullarının kartelin yönetimini devraldığı düşünülüyor.
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