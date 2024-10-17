Gwyneth Paltrow ile Timothee Chalamet'in tutkulu öpüşme sahnesi görüntüleri paylaşıldı
Gwyneth Paltrow ile Timothee Chalamet'in başrolleri paylaştıkları 'Marty Supreme' filminden tutkulu öpüşme sahnesi kareleri yayımlandı
Gwyneth Paltrow'un yeni filmi 'Marty Supreme'in New York'taki çekimlerinde rol arkadaşı Timothee Chalamet ile tutkulu öpüşme sahnesi görüntüleri paylaşıldı.
52 yaşındaki Gwyneth Paltrow ile 28 yaşındaki Timothee Chalamet'in sahnesi gece bir sokakta çekildi.
Profesyonel masa tenisi oyuncusu 'Marty Reisman'ın hayatından ilhamla çekilen film, Gwyneth Paltrow'un 5 yıllık bir aradan sonra beyazperdeye dönüşüne sahne oluyor.
Gwyneth Paltrow'un bu filmi, Timothe Chalamet'i çok seven 20 yaşındaki kızı Apple'dan ilhamla kabul ettiği öğrenildi.
Verdiği ara sonrası tekrar oyunculuğa dönme konusunda büyük bir isteği olmamasına rağmen Gwyneth Paltrow, Timothe Chalamet'in sadece yapımcılık değil aynı zamanda başrol oynadığını öğrenmesinin ardından teklife evet demeye kızı tarafından ikna edildi.
Gwyneth Paltrow'un eski eşi Chris Martin ile evliliğinden kızı Apple'ın yanı sıra 18 yaşında Moses adında bir de oğlu bulunuyor.
Josh Safdie'nin yönetmenliğini üstlendiği filmle ilgili ayrıntılar hâlâ gizli tutuluyor, ancak film, biyografik olmaktan ziyade kurgulanmış bir orijinal yapım olarak lanse ediliyor. Timothe Chalamet'in karakteri, tüm zamanların en başarılı Amerikan masa tenisi oyuncularından biri olan Marty Reisman'dan esinlenilerek yazıldı.
'İğne' lakaplı sporcu, 1946 ile 2022 arasında 22 büyük masa tenisi maçını kazanmıştı.