Gyeongbokgung Sarayı Seul'un çekim noktası oldu

Güney Kore kültürünün son yıllarda farklı ülkelerde tanınmasıyla, farklı desen ve renklerde hanbok tasarımları da dünyanın ilgisini çekmeye başladı. BTS ve Blackpink gibi K-Pop şarkıcılarının müzik videolarında yer verilen ve tarihi Güney Kore dizisi Kingdom ile de tanınan hanbok, pek çok ülkeden talep görüyor.

Geleneksel tatiller ve düğünlerde halen bu kıyafet giyilmeye devam ediliyor.