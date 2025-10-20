GYODER Başkanı Çekici: Sektör olarak dönüşümü yakalamalı, yenilenmeliyiz

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), sektörün önde gelen paydaşlarıyla birlikte ortak vizyon oluşturmak ve çözüm üretmek amacıyla bir araya geldi. Her yıl düzenlenen GYODER Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, 16 Ekim Perşembe günü İstanbul'da gerçekleştirildi. Toplantıya Sinpaş Yönetim Kurulu Başkanı Avni Çelik başkanlık ederken, GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Neşecan Çekici ev sahipliği yaptı. Kamu otoriteleri, sektör temsilcileri ve iş dünyasının önemli isimlerinin katıldığı toplantıda Türkiye’nin gayrimenkul ve finans piyasalarındaki güncel gelişmeler ele alındı. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç, İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Dr. M. Ejder Batur, Halk Bankası Bireysel ve Dijital Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Altan Taşkıran, Toluen YMM Kurucu Başkanı Abdullah Tolu ve Neo Portföy Kurucu Ortağı Bekir Yener Yıldırım , sektörün farklı yönlerine ışık tutan konuşma ve sunumlar yaptılar. Katılımcılar; gayrimenkul sektöründe sürdürülebilir büyüme, kentsel dönüşüm, konuta erişim, sosyal dönüşüm, istatistik ve verilerin doğru analizi ve yeni finansal araçlar gibi konularda görüş alışverişinde bulundu.

Açılış konuşmasında Avni Çelik, Türkiye’de regülasyonların istikrarının sektörün gücünü artırdığına vurgu yaparak, sektör aktörlerinin zorluklarla başa çıkacak güç, bilgi ve deneyime sahip olduğunu kaydetti. Neşecan Çekici ise genişletilmiş istişare toplantılarının, çözüm üretme açısından verimli bir zemin oluşturduğunu belirterek şunları söyledi: “Amacımız gayrimenkul ve ilişkili sektörlerin gelişimine yön vermek, ortak akılla yeni bir vizyon oluşturmak. Dünya değişiyor, sektör değişiyor; biz de bu dönüşümü yakalamalıyız.”

Çekici, arz-talep dengesizliği, finansmana erişim zorlukları, artan inşaat maliyetleri ve sürdürülebilirlik ihtiyacına dikkat çekerek, tüm paydaşların el ele verip ortak akılla hareket etmesi gerektiğini belirtti: “Yeşil dönüşüm, akıllı yapılar, teknoloji ve tasarım gibi alanlarda geleceği şekillendiren projeler yürütüyoruz. 22 komite ve platformumuzla 365 gün boyunca sektöre değer katan bir iletişim ekosistemi oluşturmayı hedefliyoruz.”

Sektörün öncelikli gündem maddeleri üzerine yapılan değerlendirmeler doğrultusunda da gelecek döneme ilişkin yol haritası belirlendi. Katılımcılar, sektörün sürdürülebilir büyümesi ve finansal istikrarı için kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında daha güçlü bir iş birliği mekanizması kurulması gerektiği konusunda mutabık kaldı. GYODER Yüksek İstişare Kurulu, bu hedef doğrultusunda yeni çalışma grupları ve stratejik platformlar oluşturmak üzere çalışmalarına devam edecek.