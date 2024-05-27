GYODER Başkanı Neşecan Çekici: PGYF sektörü durgunluktan çıkarabilir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önü açılacak" dedi.

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu:

"ARZ YÖNLÜ CİDDİ BİR KONUT KRİZİ KAPIDA"

“Türkiye konut piyasası son dönemde yaşanan tıkanıklığa rağmen Avrupa’da en büyük pazar. OECD ülkeleri arasında da Amerika’dan sonra ikinci sırada. Ancak sektör finansal açıdan sıkışmış durumda. Bankacılık sistemine bağlı bir gayrimenkul sektörü var; finansa erişim çok sınırlı…Konuta talep canlı ama fiyatlanan arz ile mevcut talep bir türlü buluşamıyor. Arz yönlü ciddi bir konut krizi kapıda… Gelişmiş ülkelerdeki benzer enstrümanlar ile bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Çözüm yollarından biri de Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu (PGYF). Konut üretimine ve kentsel dönüşüm süreçlerine katkı sağlaması beklenen proje gayrimenkul yatırım fonu düzenlemesinin de yakın zamanda hayata geçmesiyle birlikte GYF sayısının 2024 yılı sonunda 200’ün üzerinde olması öngörülüyor.

2022 ve 2023 yılları GYF’ler açısından büyüme yılı oldu. İhraç belgesi onaylanmış olan GYF sayısı 2022 yılı sonunda 95 iken bu sayı 2023 yılı sonunda 134’e ulaştı. Türkiye’de Gayrimenkul Yatırım Fonu Pazar Büyüklüğü 2024 Yılı İlk Çeyreğinde 82,7 Milyar TL Seviyesini Geçmiştir! İhraç dönemi devam eden ve ilk defa yatırım almış olan fonlar dahil olmak üzere toplam 142 gayrimenkul yatırım fonu bulunmaktadır. GYF büyüklüğü bir önceki çeyrek döneme göre %9,0 artış göstererek 82,7 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. GYF pazarı toplam büyüklüğünün, 2018 yılı son çeyreğinden itibaren her çeyrek pozitif yönde arttığı gözlemlenmektedir.2024 yılının ilk çeyrek rakamları, 2023 yılının aynı çeyreği ile kıyaslandığında GYF Pazar büyüklüğü son bir yıllık periyotta %121,7 büyüme gerçekleştirerek 34,2 Milyar TL seviyesinden75,8 Milyar TL büyüklüğe ulaşmıştır.

"BOZULAN FİYAT DENGELERİNİN DÜZELMESİNDE ROL ÜSTLENECEK" Dünyanın gelişmiş ülkelerinde GYF’lerin geçmişi 100 yılı aşıyor. Borsaya açık olan GYF’lerin tarihi ise 1960’lı yıllarda Amerika Birleşik Devletleri’nin öncülüğü ile başladı. Sadece Avrupa Kıtası’nda bulunan gelişmiş ülkelerdeki kurulmuş olan GYF ortalaması 1.000’in üzerinde. Bu nedenle Türkiye’deki mevcut sayı yeterli değil. Ayrıca dünyada bulunan GYF’lerin inşaat yapma veya altyapı projelerine de yatırım yapabilme gibi olanakları bulunuyor. Bu nedenle gelişmiş ülkelerdeki GYF sayısı ve büyüklüğü Türkiye’nin çok üstünde. Gayrimenkulün menkulleştirilerek likiditasyonun arttırılmasında önemli rol oynayan GYF’ler önümüzdeki yıllarda da daralan gayrimenkul sektörünün tekrar açılması ve canlanması için önemli bir rol oynayacak. Özellikle proje gayrimenkul yatırım fonları kentsel dönüşüm ile konut üretimine katkı sağlayacak. Daralan piyasaya can suyu olacağını söyleyebilirim. Ayrıca bozulan fiyat dengelerinin de düzelmesinde etkili bir rol üstleneceğine dair inancım sonsuz.