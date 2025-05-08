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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam GYODER'den 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi - İş-Yaşam Haberleri

        GYODER'den 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi

        GYODER, 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'ni 17 Haziran'da gerçekleştirecek. 'Türkiye'nin Gayrimenkul Aklı' temasıyla düzenlenecek 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi'nde çıkış yolları, sektörün yol haritası masaya yatırılacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 12:14 Güncelleme: 08.05.2025 - 12:14
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        GYODER'den 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi
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        Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER), 2. Ankara Gayrimenkul Zirvesi’ni 17 Haziran 2025’te gerçekleştirecek. Bu yıl “Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı” temasıyla düzenlenecek zirve, sektördeki belirsizlikleri, kırılganlıkları ve potansiyelleri strateji ve veri temelli yaklaşımlarla masaya yatırmayı amaçlıyor.

        Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen zirvenin, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilip sektörün geleneksel buluşmalarından biri haline gelmesi hedefleniyor.

        Kamu, özel sektör, finans ve akademi dünyasından isimlerin katılacağı zirvede, ‘global kaosun içinde yön bulmak’, ‘makro belirsizlikte stratejik yön’, ‘duygudan değil akıldan güç almak’, ‘sektörün ortak hafızası ve akıl haritası’ gibi başlıklar ele alınacak.

        “Çözüm kapasitesini konuşacağız”

        GYODER Başkanı Neşecan Çekici, zirveye ilişkin yaptığı açıklamada şu değerlendirmede bulundu:

        “Gayrimenkul sektörü, içinde bulunduğumuz belirsizlik çağında yeni bir düşünme biçimine ihtiyaç duyuyor. Artık yalnızca bugünü değil, değişen dünyanın dinamiklerini de okuyarak geleceği tasarlamak zorundayız. Bu nedenle GYODER olarak sektörümüzün sorunlarını değil, çözüm kapasitesini konuşmaya çağırıyoruz. ‘Türkiye’nin Gayrimenkul Aklı’ temasıyla, ortak akla, veriye ve stratejiye dayalı bir anlayışı öne çıkarıyor; sektöre sakin ama kararlı bir yön duygusu kazandırmayı hedefliyoruz.”

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