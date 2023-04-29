H ile Başlayan Erkek İsimleri: H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?

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H ile başlayan erkek isimleri, Türkiye’de en çok kullanılan isimleri içinde barındırır. Bu kategoride yer alan isimler, geniş bir alternatif sunar. Peki, H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri nelerdir? H harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

H ile Başlayan Erkek İsimleri

Erkek bebek bekleyen anne ve babalar, bol bol isim araştırması yapıyor ve çocukları için en doğru ismin hangisi olacağı konusunda uzun uzun düşünüyor. Eğer siz de bir erkek bebeği bekliyorsanız H ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

Habib : Allah’ın sevdiği kulu, sevgili, dost

: Allah’ın sevdiği kulu, sevgili, dost Habil: Öldürülen ilk insan, Hz. Adem’in oğlu

Öldürülen ilk insan, Hz. Adem’in oğlu Hacı: Hacca giden kişi

Hacca giden kişi Hadi: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Yol gösterici.

1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Yol gösterici. Hadra: Yeşil manzara

Yeşil manzara Hafız: Ezberleyen

Ezberleyen Hakan: Eski Türk imparatorlarına verilen unvan

Eski Türk imparatorlarına verilen unvan Hâkim: Becerikli, akıllı kişi

Becerikli, akıllı kişi Hakkı: Adaletli, hakkını veren kişi

Adaletli, hakkını veren kişi Haktan: Allah’tan gelen

Allah’tan gelen Haldun: Yürekli

Yürekli Halil: Samimi dost, sevgili

Samimi dost, sevgili Halik: Yoktan var eden

Yoktan var eden Halim: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Yumuşak huylu, sakin kişi.

1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Yumuşak huylu, sakin kişi. Halis: Saf, temiz

Saf, temiz Halit: Sürekli olan, süregelen, daima

Sürekli olan, süregelen, daima Haluk: Uyumlu ve ahlaki değerleri olan

Uyumlu ve ahlaki değerleri olan Hamdi: Allah’a şükreden kişi

Allah’a şükreden kişi Hamdullah: Allah’ın övgüsü

Allah’ın övgüsü Hami: Koruyucu

Koruyucu Hamis: Beşinci

Beşinci Hamit: Övgüye layık olan

Övgüye layık olan Hamza: Aslan, güçlü erkek

Aslan, güçlü erkek Hanifi: Bir mezhep adı

Bir mezhep adı Han: 1) Osmanlı padişahlarının ismine konulan unvan. 2) Konaklamak için yapılan yer.

1) Osmanlı padişahlarının ismine konulan unvan. 2) Konaklamak için yapılan yer. Hansoy: Bey soyundan gelen kişi

Bey soyundan gelen kişi Harun: Cömert, kerem sahibi, parlak

Cömert, kerem sahibi, parlak Hasan: Hayırlı iş, güzel olan

Hayırlı iş, güzel olan Hasip: Ünlü olan, soyu tanınan kişi

Ünlü olan, soyu tanınan kişi Hasbi: Ünlü olan, soyu tanınan kişi

Ünlü olan, soyu tanınan kişi Haşim: Gösterişli, muhteşem

Gösterişli, muhteşem Hatem: En son olan

En son olan Hayati: Yaşam ile ilgili, önemli bir olay

Yaşam ile ilgili, önemli bir olay Haydar: Aslan gibi korkusuz kimse

Aslan gibi korkusuz kimse Hayrettin: Hayır ve iyilik sahibi kişi

Hayır ve iyilik sahibi kişi Hayri: İyilik eden, hayır sahibi

İyilik eden, hayır sahibi Hayrullah: Hayırlı kişi

Hayırlı kişi Hayyam: Çadırcı

Çadırcı Hazar: Güven, barış

Güven, barış Hazra: Türk müziğinde bir makam

Türk müziğinde bir makam Hebun: Yaratılan varlık

Yaratılan varlık Heja: Biricik, değerli

Biricik, değerli Hıdır: Bir işin kolayca çözümlenmesi, Hızır gibi

Bir işin kolayca çözümlenmesi, Hızır gibi Hidayet: Doğru yolu bulma

Doğru yolu bulma Hikmet: Bilgelik, sırrı bilinmeyen

Bilgelik, sırrı bilinmeyen Hilmi: Sabırlı ve yumuşak karakterli

Sabırlı ve yumuşak karakterli Hulusi: Saflık, doğruluk

Saflık, doğruluk Hurşit: Güneş

Güneş Hüda: Doğru yolu bulan ve gösteren, hidayet sahibi

Doğru yolu bulan ve gösteren, hidayet sahibi Hüdavendigar: Emir veren kişi, hükümdar

Emir veren kişi, hükümdar Hüdayi: Allah’ın yarattığı

Allah’ın yarattığı Hür: Özgür olmak

Özgür olmak Hürkal: Özgür ol anlamında

Özgür ol anlamında Hürkan: Özgürlüğünü seven kişi

Özgürlüğünü seven kişi Hüsam: İyi bilenmiş dinin keskin kılıcı anlamında

İyi bilenmiş dinin keskin kılıcı anlamında Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı

Dinin keskin kılıcı Hüseyin: Güzellik seven, özgürlüğü seven, ruhu güzel olan

Güzellik seven, özgürlüğü seven, ruhu güzel olan Hüsnü: İyilik ve güzellikte bulunan

İyilik ve güzellikte bulunan Hüsrev: Hükümdar

Hükümdar Hüzeyfe: Muhammed’in sır kâtibi

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