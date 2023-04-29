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Haberler Kısayol Aile H ile Başlayan Erkek İsimleri: H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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H ile başlayan erkek isimleri: H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri ve anlamları nelerdir?

Anne ve baba adaylarının üzerinde durduğu konulardan biri, isim araştırmasıdır. 9 aylık bir süreç olan hamilelik, heyecanın en üst seviyelerde olduğu bir dönemdir. Bu süreç boyunca bebeklerinin cinsiyetine göre isim araştıran ebeveynler, gerekli tüm bilgileri internet üzerinden incelemektedir. Ayrıca seçilen ismin anlamına büyük bir önem vermektedir. Günümüzde geleneksel isimler hala kullanılıyor olsa da pek çok aile, çocukları için nadir bulunan modern isimlere öncelik tanımaktadır.

H ile Başlayan Erkek İsimleri: H Harfi ile Başlayan Erkek Bebek İsimleri ve Anlamları Nelerdir?
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H ile başlayan erkek isimleri, Türkiye’de en çok kullanılan isimleri içinde barındırır. Bu kategoride yer alan isimler, geniş bir alternatif sunar. Peki, H harfi ile başlayan erkek bebek isimleri nelerdir? H harfi ile başlayan erkek isimleri ve anlamlarını merak ediyorsanız içeriğimizin devamına göz atabilirsiniz.

H ile Başlayan Erkek İsimleri

Erkek bebek bekleyen anne ve babalar, bol bol isim araştırması yapıyor ve çocukları için en doğru ismin hangisi olacağı konusunda uzun uzun düşünüyor. Eğer siz de bir erkek bebeği bekliyorsanız H ile başlayan erkek bebeği isim önerilerini inceleyebilirsiniz.

H Harfi ile Başlayan Erkek İsimleri ve Anlamları

  • Habib: Allah’ın sevdiği kulu, sevgili, dost
  • Habil: Öldürülen ilk insan, Hz. Adem’in oğlu
  • Hacı: Hacca giden kişi
  • Hadi: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Yol gösterici.
  • Hadra: Yeşil manzara
  • Hafız: Ezberleyen
  • Hakan: Eski Türk imparatorlarına verilen unvan
  • Hâkim: Becerikli, akıllı kişi
  • Hakkı: Adaletli, hakkını veren kişi
  • Haktan: Allah’tan gelen
  • Haldun: Yürekli
  • Halil: Samimi dost, sevgili
  • Halik: Yoktan var eden
  • Halim: 1) Allah’ın isimlerinden biri. 2) Yumuşak huylu, sakin kişi.
  • Halis: Saf, temiz
  • Halit: Sürekli olan, süregelen, daima
  • Haluk: Uyumlu ve ahlaki değerleri olan
  • Hamdi: Allah’a şükreden kişi
  • Hamdullah: Allah’ın övgüsü
  • Hami: Koruyucu
  • Hamis: Beşinci
  • Hamit: Övgüye layık olan
  • Hamza: Aslan, güçlü erkek
  • Hanifi: Bir mezhep adı
  • Han: 1) Osmanlı padişahlarının ismine konulan unvan. 2) Konaklamak için yapılan yer.
  • Hansoy: Bey soyundan gelen kişi
  • Harun: Cömert, kerem sahibi, parlak
  • Hasan: Hayırlı iş, güzel olan
  • Hasip: Ünlü olan, soyu tanınan kişi
  • Hasbi: Ünlü olan, soyu tanınan kişi
  • Haşim: Gösterişli, muhteşem
  • Hatem: En son olan
  • Hayati: Yaşam ile ilgili, önemli bir olay
  • Haydar: Aslan gibi korkusuz kimse
  • Hayrettin: Hayır ve iyilik sahibi kişi
  • Hayri: İyilik eden, hayır sahibi
  • Hayrullah: Hayırlı kişi
  • Hayyam: Çadırcı
  • Hazar: Güven, barış
  • Hazra: Türk müziğinde bir makam
  • Hebun: Yaratılan varlık
  • Heja: Biricik, değerli
  • Hıdır: Bir işin kolayca çözümlenmesi, Hızır gibi
  • Hidayet: Doğru yolu bulma
  • Hikmet: Bilgelik, sırrı bilinmeyen
  • Hilmi: Sabırlı ve yumuşak karakterli
  • Hulusi: Saflık, doğruluk
  • Hurşit: Güneş
  • Hüda: Doğru yolu bulan ve gösteren, hidayet sahibi
  • Hüdavendigar: Emir veren kişi, hükümdar
  • Hüdayi: Allah’ın yarattığı
  • Hür: Özgür olmak
  • Hürkal: Özgür ol anlamında
  • Hürkan: Özgürlüğünü seven kişi
  • Hüsam: İyi bilenmiş dinin keskin kılıcı anlamında
  • Hüsamettin: Dinin keskin kılıcı
  • Hüseyin: Güzellik seven, özgürlüğü seven, ruhu güzel olan
  • Hüsnü: İyilik ve güzellikte bulunan
  • Hüsrev: Hükümdar
  • Hüzeyfe: Muhammed’in sır kâtibi

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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