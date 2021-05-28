Haaretz'den sonra New York Times da bugünkü birinci sayfasını öldürülen çocukların fotoğraflarına ayırdı:

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ABD'nin etkili yayın organlarından New York Times da bugünkü birinci sayfasını Gazze ve İsrail’de öldürülen çocukların fotoğraflarına ayırdı.

"ONLAR DOKTOR, SANATÇI, LİDER OLMAK İSTEMİŞLERDİ"

Gazete haberde şu ifadelere yer verdi: "Yaşları 18'in altında Gazze'de 67, İsrail'de 2 çocuk bu ay yaşanan çatışma sırasında öldürüldü. Onlar doktor, sanatçı, lider olmak istemişlerdi. Hikayelerini 10 ve 11. sayfalarda okuyun."

"GAZZE'DE 67 ÇOCUK ÖLDÜRÜLDÜ, SAVAŞIN BEDELİ BU"

İsrail’in önde gelen yayın organlarından Haaretz gazetesi de dün yayınlanan nüshasının birinci sayfasında, Gazze’deki son İsrail saldırılarında hayatını kaybeden 67 Filistinli çocuğun fotoğraflarını yayınladı: “Gazze'de 67 çocuk öldürüldü, savaşın bedeli budur.”