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        Haberler Magazin Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı!

        Hababam Sınıfı'nın Bacaksız'ı Tuncay Akça'nın son hali ortaya çıktı! Yeni mesleğini duyan şaşırdı!

        Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit, Şener Şen ve Münir Özkul gibi Yeşilçam'ın usta sanatçılarıyla birlikte Hababam Sınıfı filminde rol alan Tuncay Akça son haliyle gündem oldu. Ünlü ismin yeni mesleği ise şaşırttı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 14:33 Güncelleme: 27.09.2023 - 14:33
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        Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Hababam Sınıfı'nda Bacaksız rolüne hayat veren Tuncay Akça gülüşüyle hafızalara kazınmıştı. Başarılı oyuncunun son hali ortaya çıktı. Yeni mesleği ise duyanları şaşırttı.

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        Bizim Aile, Yazlıkçılar, Şampiyon, Kasabanın İncisi ve Dudaktan Kalbe gibi yapımlarda da ekran karşısına geçen çocuk oyuncu şimdilerde 59 yaşında.

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        Gülüşüyle akıllarda yer edinen Yeşilçam'ın Bacaksız'ı Tuncay Akça, sinema hayatını anlattığı "Bir Gülücük Hikayesi" adlı kitabını da okurlarıyla buluşturdu.

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        Son olarak Menajerimi Ara dizisine konuk olan Tuncay Akça, oyunculuğu bıraktı ve şimdilerde Bakırköy'de bir köftecide müdür olarak görev yapıyor.

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        İşte Tuncay Akça'nın son hali...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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