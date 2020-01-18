'Hababam Sınıfı'nın onur konuğu

'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Mehmet Ali Erbil, 8 aylık tedavisinden sonra taburcu olduktan sonra 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nda rol aldı.
Senaryosu 13 Punto tarafından kaleme alınan filmi Doğa Can Anafarta yönetti. Hann Media'nın yapımcısı olduğu 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları', Kıbrıs'ta çekildi.
Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar başrolleri paylaşırken Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nda onur konuğu olarak rol aldı.
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