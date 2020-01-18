'Hababam Sınıfı'nın onur konuğu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerKültür-Sanat

'Hababam Sınıfı'nın onur konuğu

Rıfat Ilgaz'ın aynı adlı eserinden sinemaya uyarlanan ve 1975'de Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde beyazperdeye yansıyan 'Hababam Sınıfı' yeni yoluna devam ediyor. Serinin yeni filmi 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları' gösterime hazır

Mehmet Ali Erbil

'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nın ilk tanıtım filmi yayınlandı. Mehmet Ali Erbil, 8 aylık tedavisinden sonra taburcu olduktan sonra 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nda rol aldı.

Senaryosu 13 Punto tarafından kaleme alınan filmi Doğa Can Anafarta yönetti. Hann Media'nın yapımcısı olduğu 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları', Kıbrıs'ta çekildi.

Altan Erkekli, Toygan Avanoğlu, Yusuf Çim, Fırat Albayram, Hakan Meriçliler, Giray Altınok, Deniz Akkaya, Öykü Çelik, Loughnan, Mert Denizmen, Reyhan Ulu Ekinci, Doğan Akdoğan, Baran Bayraktar başrolleri paylaşırken Mehmet Ali Erbil, 'Hababam Sınıfı Yaz Oyunları'nda onur konuğu olarak rol  aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Gamonya: Hayaller Ülkesi kalpleri fethetti
KÜLTÜR-SANATGamonya: Hayaller Ülkesi kalpleri fethetti
Cem Yılmaz'ın 'Karakomik Filmler'i dünyada tek
KÜLTÜR-SANATDünyada tek
Anna Tifu Şubat'ta Türkiye'de
KÜLTÜR-SANATAnna Tifu Şubat'ta Türkiye'de
Christopher Tolkien hayatını kaybetti
KÜLTÜR-SANATYüzüklerin Efendisi hayranları yasta
Sömestr tatilinde çocuklara özel program
KÜLTÜR-SANATSömestr tatilinde çocuklara özel program
Adam olacak çocuklar buluşuyor
KÜLTÜR-SANATAdam olacak çocuklar buluşuyor
Bayi Toplantısı'ndan ilk afiş
KÜLTÜR-SANATBayi Toplantısı'ndan ilk afiş
Ünlülerin müze öz çekimi
KÜLTÜR-SANATÜnlülerin müze öz çekimi
China Moses İş Sanat’ta
KÜLTÜR-SANATChina Moses İş Sanat’ta
'Boyut Uluslararası Karma Sergisi'
KÜLTÜR-SANAT'Boyut Uluslararası Karma Sergisi'

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X