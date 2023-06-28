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Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu

Yeşilçam efsanesi Hababam Sınıfı Tatilde bu akşam Show TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Rıfat Ilgaz’ın ölümsüz eseri Hababam Sınıfı, usta yönetmen Ertem Eğilmez’in yorumuyla sinemaya uyarlandı ve Yeşilçam’ın kült filmleri listesine adını yazdırdı. Peki, Hababam Sınıfı Tatilde ne zaman ve nerede çekildi? İşte detaylar…

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  • Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu

    Hababam Sınıfı Tatilde bugün izleyiciyle buluşuyor. 1977 yılında beyaz perdeyle buluşan film günümüze dek tazeliğini korudu. Hal böyle olunca efsane filmin nerede çekildiği ve oyuncu kadrosu araştırılmaya başlandı. İşte, Hababam Sınıfı Tatilde filminin oyuncu kadrosu ve nerede çekildiğine dair bilgiler…
  • Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu

    HABABAM SINIFI TATİLİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

    Ertem Eğilmez’in yönetmen koltuğunda oturduğu 1977 yapımı Hababam Sınıfı Tatilde filminin çekimleri, Üsküdar’da bulunan Adile Sultan Kasrı’nda yapıldı.
  • Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu

    HABABAM SINIFI TATİLDE FİLMİ KONUSU NEDİR?

    Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek Özel Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen dört kız öğrenciyi kabul eder. Bu dört kız, Hababam Sınıfı'na gönderilir. Kısa zamanda Hababam Sınıfı'nın haylazlıklarına uyum sağlayan kızlar, erkeklere karşı bir savaş başlatır. Sürekli erkeklerin tuzaklarına düşen kızlar, başlarına geleceklerini önceden öğrenebilmek için erkekler arasında bir ajan aramaya başlar.
  • Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu

    Okuldan kaçmak için izcilik bahanesiyle Badi Ekrem'i kandıran öğrenciler, maç dönüşü karşılarında her zamanki gibi Mahmut Hoca'yı bulur. Mahmut Hoca'nın cezası ise, öğrencilerin bir süre izcilik kampına gitmesidir.
  • Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu

    HABABAM SINIFI OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

    Münir Özkul – Kel Mahmut

    Kemal Sunal – İnek Şaban

    Adile Naşit – Hafize Ana

    Şener Şen – Badi Ekrem
  • Hababam Sınıfı Tatilde filmi nerede ve ne zaman çekildi? Hababam Sınıfı Tatilde oyuncu kadrosu

    Avni Yalçın – Edebiyat Hocası Avni

    Feridun Şavlı – Domdom Ali

    Ahmet Arıman – Hayta İsmail

    Sevda Aktolga – Sevda

    Ayşen Gruda – Ayşe

    Muharrem Gürses – Okul müdürü

    Ayben Erman – Sevtap

    Teoman Ayık – Öğrenci

    Filiz Bozkurt – Filiz

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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