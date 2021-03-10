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HaberlerGündemŞÜPHELİ ÖLÜM Son Dakika açıklaması: Tamer Aslan'ın ölümünde enerji içeceği...
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Habertürk TV'ye konuşan kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer enerji içeceklerindeki riske dikkat çekti

İstanbul'da 15 yaşındaki Tamer Aslan yakınları tarafından evde ölü bulundu. Aslan'ın uyumadan önce yüksek miktarda enerji içeceği yüzünden hayatını kaybettiği iddia edildi. Konunun uzmanı kardiyolog Prof. Dr. Bengi Başer, Habertürk TV'ye değerlendirmelerde bulundu...

ŞÜPHELİ ÖLÜM Son Dakika açıklaması: Tamer Aslan'ın ölümünde enerji içeceği...
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İstanbul'da 15 yaşındaki Tamer Aslan uykudan önce çok miktarda enerji içeceği tüketti. Ailesi uyandırmak için odaya girdi ama Tamer Aslan tepki vermedi. Polis şüpheli ölüm nedeniyle inceleme başlattı. Aslan'ın uyumadan önce yüksek miktarda enerji içeceği tükettiği için hayatını kaybettiğinden şüphe edildi.

Habertürk TV'ye konuşan kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bengi Başer, Tamer Aslan'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili enerji içeceği iddialarının neden olup olmadığını değerlendirdi.

"BU TÜR İÇECEKLER ANİ ÖLÜMLERİ TETİKLEYEBİLİYOR"

Başer, şöyle konuştu: Dünyadan şimdiye kadar bu konuda çok fazla vaka var. Bunların bir bölümü basına yansıyor. Enerji içecekleri içecekleri içinde normal kahvelere göre 3 kata yakın kafein olduğu, bunun gibi daha farklı uyarıcıları da bulunuyor. Bu tür içecekler kalbin farklı ve aşırı çalışmasıyla çok ciddi ritim bozukluklarına yol açabiliyor. Ani ölümleri tetikleyebildiği gibi bunun yansıra spazm dediğimiz damarların aşırı derecede büzülmesi sonucu kalp krizlerine yol açabiliyor.

"AŞIRI YA DA ALKOLLE BİRLİKTE TÜKETİLMESİ RİSKLİ"

Kan basıncını yükseltiyor, ani tansiyona bağlı beyin kanamalı ölümleri tetikleyebiliyor. Tabii aynı şekilde sara nöbetlerini tetikleyebiliyor. Aşırı tüketilmesi ya da alkolle tüketilmesi çok büyük sorun teşkil ediyor. Hele de altta bilinen kalp, ritm bozukluğu, kalp damar hastalığı, genetik problemi varsa bu iş daha da ciddi olarak ölümleri tetikleyebiliyor bu içeceklerin aşırı tüketimleri.

"EN ÇOK 15-19 YAŞ GRUBU TARAFINDAN TÜKETİLİYOR"

Hiç bulgu vermeyen o kadar çok hastalık var ki. Hiçbir şeyin aşırı tüketimine kaçmamalıyız. Özellikle bu tip uyarıcı ajanlarda. Çocuk yaş gruplarında ritim bozuklukları görülebiliyor. Dünyada yapılan çalışmalar 15-19 yaş grubunda en çok tüketim bu grubunda oluyor bu tür içecekleri. Bağımlılık düzeyinde tüketimin daha az olduğu ifade ediliyor.

"GENÇLERE BU RİSKİ TEK TEK ANLATMAMIZ GEREKİR"

Son dönemlerde ağır sporlar, vücut geliştirme gibi faaliyetlerin öncesinde gençlerin bu tür içecekleri olması gerekenden çok yoğun tükettiklerini görüyoruz. Onun için bu tür spor öncesi tüketilmemesi gerektiğini onlara tek tek anlatmamız gerekiyor.

"AĞIR SPOR ÖNCESİ KESİNLİKLE İÇİLMEMELİDİR"

Bunlar sonuçta bağımlılık yapan ürünler. İngiltere'de bir çekince konuldu, genç yaş grubunun tüketilmemesi adına. Mümkünse o yaş grubunun içmemesi öneriliyor. İngiltere'de yasaklanmadı ama uyarı konuldu, içilmemesi doğru olur şeklinde. Haftada 1 veya 2 içersiniz. Eğer bilinen bir probleminiz yoksa, ya da ağır spor öncesi içmeyecekseniz, arada bir uyku kaçırmak için yapılabilir veya keyif için yapılabilir. Bunu sürekli her gün tüketmenin bağımlılığı tetiklediği görülüyor.

"BU İÇECEKLER ZAMANLA OBEZİTEYE YOL AÇIYOR"

Mesela bir kafein de bağımlılıktır. İçtiğiniz kahve sıcaktır yavaş yavaş içersiniz. Enerji içecekleri soğuktur hızlı tüketilir. Düzenli her gün içilmemesi en doğru olandır. Gençlerin buna çok dikkat etmesi gerekir. Bu içeceklerin içinde yüzde 20-30 oranda şeker de var. Uzun dönemde obeziteyi de getiriyor bu. Uykusuzluk yaratabiliyor. Olabildiğince az tüketmek daha sağlıklı olacaktır.

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